Правительство утвердило Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы

Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы и утвердил операционный план ее реализации в этом и в следующем годах. Стратегия направлена на дальнейшую гармонизацию законодательства Украины с директивами ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.

Детали

Документ определяет семь стратегических целей реформирования системы публичных закупок:

гармонизация законодательства Украины в сфере публичных закупок с соответствующими директивами ЕС;

развитие институциональной структуры публичных закупок;



реализация проектов восстановления Украины;



профессионализация публичных закупок;



развитие электронной системы закупок;



привлечение гражданского общества к развитию сферы публичных закупок;



международное сотрудничество в сфере публичных закупок.



Стратегия предусматривает расширение полномочий контроля за государственными финансами, а также совершенствование электронных аналитических инструментов, которые позволят повысить эффективность отбора рисковых закупок для осуществления их мониторинга - подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Дополнение

Украинское правительство начало самопроверку своего законодательства на соответствие европейскому праву. Украина также выполнила три из четырех дополнительных рекомендаций ЕС, а последняя рекомендация по лоббированию находится на стадии принятия.