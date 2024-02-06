Правительство утвердило Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы
Киев • УНН
Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024-2026 годы с целью дальнейшей гармонизации законодательства с директивами ЕС и определения семи стратегических целей реформирования системы публичных закупок.
Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы и утвердил операционный план ее реализации в этом и в следующем годах. Стратегия направлена на дальнейшую гармонизацию законодательства Украины с директивами ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.
Детали
Документ определяет семь стратегических целей реформирования системы публичных закупок:
- гармонизация законодательства Украины в сфере публичных закупок с соответствующими директивами ЕС;
- развитие институциональной структуры публичных закупок;
- реализация проектов восстановления Украины;
- профессионализация публичных закупок;
- развитие электронной системы закупок;
- привлечение гражданского общества к развитию сферы публичных закупок;
- международное сотрудничество в сфере публичных закупок.
Стратегия предусматривает расширение полномочий контроля за государственными финансами, а также совершенствование электронных аналитических инструментов, которые позволят повысить эффективность отбора рисковых закупок для осуществления их мониторинга
Дополнение
Украинское правительство начало самопроверку своего законодательства на соответствие европейскому праву. Украина также выполнила три из четырех дополнительных рекомендаций ЕС, а последняя рекомендация по лоббированию находится на стадии принятия.
Правительство утвердило Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы
Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024-2026 годы с целью дальнейшей гармонизации законодательства с директивами ЕС и определения семи стратегических целей реформирования системы публичных закупок.
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