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Правительство утвердило Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы

Правительство утвердило Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 13:35  •  15379 просмотра

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Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024-2026 годы с целью дальнейшей гармонизации законодательства с директивами ЕС и определения семи стратегических целей реформирования системы публичных закупок.

Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024 - 2026 годы и утвердил операционный план ее реализации в этом и в следующем годах. Стратегия направлена на дальнейшую гармонизацию законодательства Украины с директивами ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.

 Детали

Документ определяет семь стратегических целей реформирования системы публичных закупок:

  • гармонизация законодательства Украины в сфере публичных закупок с соответствующими директивами ЕС;
  • развитие институциональной структуры публичных закупок;
  • реализация проектов восстановления Украины;
  • профессионализация публичных закупок;
  • развитие электронной системы закупок;
  • привлечение гражданского общества к развитию сферы публичных закупок;
  • международное сотрудничество в сфере публичных закупок.

Стратегия предусматривает расширение полномочий контроля за государственными финансами, а также совершенствование электронных аналитических инструментов, которые позволят повысить эффективность отбора рисковых закупок для осуществления их мониторинга

- подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Дополнение

Украинское правительство начало самопроверку своего законодательства на соответствие европейскому праву. Украина также выполнила три из четырех дополнительных рекомендаций ЕС, а последняя рекомендация по лоббированию находится на стадии принятия.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ЭкономикаПолитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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Уряд затвердив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 - 2026 роки
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