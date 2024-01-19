Україна виконала три з чотирьох рекомендацій ЄС і готується ухвалити останню
Київ • УНН
Україна виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій ЄС, а остання рекомендація щодо лобіювання перебуває на стадії ухвалення. Український уряд також розпочав самоперевірку свого законодавства на відповідність європейському праву.
Україна виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій ЄС. Остання у процесі ухвалення. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Україна вже виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій Європейського Союзу. Четверта — це урядовий законопроєкт про лобіювання, який Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні.
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Український Прем’єр-міністр зазначив, що ці додаткові рекомендації ЄС стосуються посилення інституцій і трансформації законів відповідно до європейських правил. Україна отримала їх в листопаді минулого року.
Шмигаль також повідомив, що Уряд запустив так званий селф-скринінг українського законодавства на відповідність до європейського, не чекаючи такої вказівки від європейських партнерів. А вже 17 січня Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки.
"Зосереджуємо ресурси та енергію, аби максимально швидко бути готовими до вступу в ЄС", –написав Шмигаль.
Також Денис Шмигаль заявив, що цього року Уряд схвалить Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу.
Венеційська комісія оприлюднила рекомендації щодо українського закону про нацменшини09.10.23, 16:09 • 4099068 переглядiв