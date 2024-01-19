Україна виконала три з чотирьох рекомендацій ЄС і готується ухвалити останню

Україна виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій ЄС. Остання у процесі ухвалення. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Україна вже виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій Європейського Союзу. Четверта — це урядовий законопроєкт про лобіювання, який Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні. – зазначив Шмигаль.

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Український Прем’єр-міністр зазначив, що ці додаткові рекомендації ЄС стосуються посилення інституцій і трансформації законів відповідно до європейських правил. Україна отримала їх в листопаді минулого року.

Шмигаль також повідомив, що Уряд запустив так званий селф-скринінг українського законодавства на відповідність до європейського, не чекаючи такої вказівки від європейських партнерів. А вже 17 січня Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки.

"Зосереджуємо ресурси та енергію, аби максимально швидко бути готовими до вступу в ЄС", –написав Шмигаль.

Також Денис Шмигаль заявив, що цього року Уряд схвалить Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу.

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