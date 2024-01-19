Украина выполнила три из четырех рекомендаций ЕС и готовится провести последнюю

Украина выполнила три из четырех дополнительных рекомендаций ЕС. Последняя в процессе принятия. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина уже выполнила три из четырех дополнительных рекомендаций Европейского Союза. Четвертая - это правительственный законопроект о лоббировании, который Верховная Рада уже приняла в первом чтении. - отметил Шмыгаль.

Детали

Украинский Премьер-министр отметил, что эти дополнительные рекомендации ЕС касаются усиления институций и трансформации законов в соответствии с европейскими правилами. Украина получила их в ноябре прошлого года.

Шмыгаль также сообщил, что Правительство запустило так называемый селф-скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому, не дожидаясь такого указания от европейских партнеров. А уже 17 января Еврокомиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства в рамках подготовки переговорной рамки.

"Сосредотачиваем ресурсы и энергию, чтобы максимально быстро быть готовыми к вступлению в ЕС", - написал Шмыгаль.

Также Денис Шмыгаль заявил, что в этом году Правительство одобрит Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза.

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