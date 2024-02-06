Уряд затвердив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 - 2026 роки

Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 – 2026 роки та затвердив операційний план її реалізації у цьому та в наступному роках. Стратегія спрямована на подальшу гармонізацію законодавства України з директивами ЄС. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу міністерства економіки.

Деталі

Документ визначає сім стратегічних цілей реформування системи публічних закупівель:

гармонізація законодавства України у сфері публічних закупівель з відповідними директивами ЄС;

розвиток інституційної структури публічних закупівель;



реалізація проектів відбудови України;



професіоналізація публічних закупівель;



розвиток електронної системи закупівель;



залучення громадянського суспільства до розвитку сфери публічних закупівель;



міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель.



Стратегія передбачає розширення повноважень контролю за державними фінансами, а також удосконалення електронних аналітичних інструментів, які дозволять підвищити ефективність відбору ризикових закупівель для здійснення їх моніторингу - наголосила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Доповнення

Український уряд розпочав самоперевірку свого законодавства на відповідність європейському праву. Україна також виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій ЄС, а остання рекомендація щодо лобіювання перебуває на стадії ухвалення.