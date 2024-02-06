Уряд затвердив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 - 2026 роки
Київ • УНН
Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024-2026 роки з метою подальшої гармонізації законодавства з директивами ЄС та визначення семи стратегічних цілей реформування системи публічних закупівель.
Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 – 2026 роки та затвердив операційний план її реалізації у цьому та в наступному роках. Стратегія спрямована на подальшу гармонізацію законодавства України з директивами ЄС. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу міністерства економіки.
Деталі
Документ визначає сім стратегічних цілей реформування системи публічних закупівель:
- гармонізація законодавства України у сфері публічних закупівель з відповідними директивами ЄС;
- розвиток інституційної структури публічних закупівель;
- реалізація проектів відбудови України;
- професіоналізація публічних закупівель;
- розвиток електронної системи закупівель;
- залучення громадянського суспільства до розвитку сфери публічних закупівель;
- міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель.
Стратегія передбачає розширення повноважень контролю за державними фінансами, а також удосконалення електронних аналітичних інструментів, які дозволять підвищити ефективність відбору ризикових закупівель для здійснення їх моніторингу
Доповнення
Український уряд розпочав самоперевірку свого законодавства на відповідність європейському праву. Україна також виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій ЄС, а остання рекомендація щодо лобіювання перебуває на стадії ухвалення.