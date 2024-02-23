НАПК составило протокол в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Шурмы

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы в связи с нарушением им требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в 2022 году Ростислав Шурма организовал при ОПУ Комитет электроэнергетики (далее - Комитет), участники которого собирались под его председательством.

К участию в заседаниях Комитета были привлечены ключевые институты, касающиеся сферы электроэнергетики: Министерство энергетики, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ПАО "НЭК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка", ГП "Гарантированный покупатель"

Имея частный интерес в указанной сфере, Ростислав Шурма не сообщил в определенном законодательством порядке об имеющемся конфликте интересов и, действуя в условиях реального конфликта интересов, участвовал в обсуждении и принятии на заседаниях Комитета решений, касающихся его частного интереса.

НАПК установило, что родной брат Ростислава Шурмы Олег является конечным бенефициарным владельцем семи компаний, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников. (...) Таким образом решения, принятые на заседаниях Комитета, имели влияние на удовлетворение частного интереса Ростислава Шурмы, а именно - создание условий для успешности бизнеса брата за счет принятия необходимых решений касающимися рынка электрической энергии государственными органами и компаниями - резюмировали в НАПК.

Составленный НАПК по чч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) протокол в отношении действий Ростислава Шурмы направлен в суд.

В случае признания его виновным суд может назначить наказание в виде штрафа, а данные о должностном лице будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Дополнение

В НАПК отмечают, что сам Ростислав Шурма в период с 2019-го по 2021 год входил в состав наблюдательного совета АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос", который является соучредителем трех из названных выше компаний.

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По состоянию на июль 2022 года, когда состоялось первое заседание Комитета под председательством Ростислава Шурмы, у ГП "Гарантированный покупатель" была существенная задолженность по расчетам за электрическую энергию, произведенную из альтернативных источников, приобретенную у компаний Олега Шурмы. Сумма задолженности перед последними совокупно составляла почти 254 млн грн.

В агентстве объясняют, что источником для расчета с указанными компаниями могут быть средства ПАО "НЭК Укрэнерго", поступающие ГП "Гарантированный покупатель" как оплата услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников.

Стремясь обеспечить ГП "Гарантированный покупатель" дополнительным источником финансирования и способствовать погашению задолженности перед компаниями брата, Ростислав Шурма на заседаниях Комитета 23 августа и 7 сентября 2022 года побудил ПАО "НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" подписать и утвердить в НКРЭКУ акты приема-передачи оказанных услуг по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников за январь, май, июль, октябрь 2021 года и за февраль-июнь 2022 года - заявили в НАПК.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило подключение первой очереди организаций к Единому порталу сообщений обличителей. Агентство подключило к новому Порталу сообщений обличителей 144 организации.