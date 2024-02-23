НАПК составило протокол в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Шурмы

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  127385 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  159875 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  160682 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  213658 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  247150 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  218376 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  227394 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  232451 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  201938 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  210470 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Новости по теме

НАПК составило протокол в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Шурмы

НАПК составило протокол в отношении заместителя председателя ОПУ Ростислава Шурмы за нарушение законодательства о конфликте интересов из-за его участия в комитете по вопросам электроэнергетики, что может принести пользу бизнесу его брата.

Политика •   •  14506 просмотра
НАПК составило протокол в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Шурмы

Страны ЕС пытаются собрать 1,5 млрд долларов для закупки снарядов для Украины - СМИ

Страны ЕС пытаются собрать 1,5 миллиарда долларов на закупку артиллерийских снарядов из-за рубежа для усиления обороны Украины от России.

Война •   •  17334 просмотра
Страны ЕС пытаются собрать 1,5 млрд долларов для закупки снарядов для Украины - СМИ

ЕС принял 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что предусматривается

Евросоюз принял 13-й пакет санкций против россии, еще более ужесточив ограничения в отношении ее военного и оборонного сектора в ответ на продолжающееся вторжение россии в Украину.

Война •   •  15843 просмотра
ЕС принял 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что предусматривается

Рада приняла законопроект о демобилизации срочников

Украинский парламент принял законопроект о демобилизации военнослужащих срочной службы, который предусматривает отсрочку от мобилизации на один год.

Война •   •  16233 просмотра
Рада приняла законопроект о демобилизации срочников

Укрзализныця обратится к польским правоохранителям из-за ссыпания украинского рапса на рельсы

Укрзализныця готовит обращение в польские правоохранительные органы по факту ссыпания неизвестными лицами рапса из вагонов-зерновозов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.

Экономика •   •  13820 просмотра
Укрзализныця обратится к польским правоохранителям из-за ссыпания украинского рапса на рельсы

Премьер Италии может прибыть в Киев в годовщину вторжения рф в Украину

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони созвал встречу лидеров G7 в режиме видеоконференции, чтобы отметить вторую годовщину вторжения россии в Украину и подчеркнуть, что Запад не должен демонстрировать признаков усталости от поддержки Украины.

Война •   •  14843 просмотра
Премьер Италии может прибыть в Киев в годовщину вторжения рф в Украину

В Польше снова открыли украинские зерновозы и ссыпали рапс на рельсы: Кубраков отреагировал

Три украинских зерновоза с рапсом, которые направлялись транзитом в Гамбург, Германия, были повреждены на польской железнодорожной станции неизвестными лицами.

Экономика •   •  15194 просмотра
В Польше снова открыли украинские зерновозы и ссыпали рапс на рельсы: Кубраков отреагировал

Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили два важных объекта врага - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили две важные вражеские цели и взяли в плен полдесятка оккупантов, нанеся при этом более 500 потерь.

Война •   •  16949 просмотра
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили два важных объекта врага - Тарнавский

5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе

Украинский регулятор разрешил одному из мобильных операторов тестирование относительно технологии 5G до середины мая 2024 года.

Технологии •   •  12770 просмотра
5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе

На Подоле в Киеве горят склады: киевлянам советуют закрыть окна и отказаться от прогулок

В киевском районе Подол загорелись склады, что вызвало задымление и потенциальные проблемы с качеством воздуха, поэтому жителям рекомендовали закрыть окна и ограничить время пребывания на улице.

Киев •   •  15811 просмотра
На Подоле в Киеве горят склады: киевлянам советуют закрыть окна и отказаться от прогулок