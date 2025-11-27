Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская команда с американскими представителями в конце недели продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе – в конце недели – продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций. Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина сейчас на связи с американской стороной и с европейскими друзьями.

Я информирую наших партнеров в других частях света, и я благодарю их за поддержку нашего суверенитета, нашего государства. В то же время мы делаем все, чтобы у Украины была достаточная оборонная поддержка - отметил Зеленский.

Напомним

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций. В Киеве готовятся к конструктивному разговору, чтобы "достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны".

Контекст

20 ноября издание Axios опубликовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США провели переговоры в Женеве. Они длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.