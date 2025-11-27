$42.300.10
18:30 • 1266 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
18:19 • 1854 просмотра
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США
17:31 • 2490 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 13946 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 21389 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 15543 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 22248 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 17841 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 12950 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 16694 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США

Киев • УНН

 • 1886 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что украинская команда с американскими представителями продолжит приближать пункты женевских договоренностей к форме, которая выведет на путь мира и гарантий безопасности. Переговоры, которые состоятся в конце недели, имеют целью достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны.

Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская команда с американскими представителями в конце недели продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе – в конце недели – продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций. Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу 

- сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина сейчас на связи с американской стороной и с европейскими друзьями.

Я информирую наших партнеров в других частях света, и я благодарю их за поддержку нашего суверенитета, нашего государства. В то же время мы делаем все, чтобы у Украины была достаточная оборонная поддержка 

- отметил Зеленский.

Напомним

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций. В Киеве готовятся к конструктивному разговору, чтобы "достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны".

Контекст

20 ноября издание Axios опубликовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США провели переговоры в Женеве. Они длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов. 

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Павел Башинский

Политика
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Женева
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина