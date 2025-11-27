Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що українська команда з американськими представниками продовжить наближати пункти женевських домовленостей до форми, що виведе на шлях миру та гарантій безпеки. Переговори, які відбудуться наприкінці тижня, мають на меті досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська команда з американськими представниками наприкінці тижня продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу
Він додав, що Україна зараз на зв’язку з американською стороною і з європейськими друзями.
Я інформую наших партнерів в інших частинах світу, і я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави. Водночас ми робимо все, щоб в України була достатня оборонна підтримка
Нагадаємо
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій. У Києві готуються до конструктивної розмови, щоб "досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни".
Контекст
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США провели переговори у Женеві. Вони тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.