Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська команда з американськими представниками наприкінці тижня продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна зараз на зв’язку з американською стороною і з європейськими друзями.

Я інформую наших партнерів в інших частинах світу, і я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави. Водночас ми робимо все, щоб в України була достатня оборонна підтримка - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій. У Києві готуються до конструктивної розмови, щоб "досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни".

Контекст

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США провели переговори у Женеві. Вони тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.