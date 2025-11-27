$42.300.10
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 6634 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 16880 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
14:27 • 24101 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 16541 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 23959 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 18845 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
27 листопада, 12:53 • 13214 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 16908 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
27 листопада, 11:46 • 11931 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США

Київ • УНН

 • 4996 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що українська команда з американськими представниками продовжить наближати пункти женевських домовленостей до форми, що виведе на шлях миру та гарантій безпеки. Переговори, які відбудуться наприкінці тижня, мають на меті досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни.

Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська команда з американськими представниками наприкінці тижня продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу 

- сказав Зеленський.

Він додав, що Україна зараз на зв’язку з американською стороною і з європейськими друзями.

Я інформую наших партнерів в інших частинах світу, і я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави. Водночас ми робимо все, щоб в України була достатня оборонна підтримка 

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій. У Києві готуються до конструктивної розмови, щоб "досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни".

Контекст

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США провели переговори у Женеві. Вони тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Павло Башинський

Політика
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Женева
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна