Продолжение финподдержки, имплементация механизма репарационных займов: Свириденко встретилась с комиссаром ЕС
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом. Обсудили продолжение финансовой поддержки Украины, имплементацию нового финансового механизма репарационных займов, анонсированного Европейским Союзом. Об этом Свириденко написала в Telegram, передает УНН.
Начали день встреч в Вашингтоне. Рада видеть комиссара ЕС по вопросам экономики и производительности Валдиса Домбровскиса. Много общих тем - продолжение финансовой поддержки Украины, имплементация нового финансового механизма репарационных займов, анонсированного Европейским Союзом
По ее словам, на каждой встрече в Вашингтоне Украина поднимает темы защиты украинской энергетики и поддержки устойчивости этой зимой и пути ее защиты.
Ожидаем принятия 19-го пакета европейских санкций в отношении россии. Продолжение последовательного давления – единственный эффективный механизм влияния на агрессора, уменьшение поступлений от нефти и газа, которыми россия оплачивает войну
Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с командой уже работает в США. В приоритете - энергетика, санкции и развитие сотрудничества с США по новым трекам, которые могут укрепить обе страны.