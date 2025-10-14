Продолжение финподдержки, имплементация механизма репарационных займов: Свириденко встретилась с комиссаром ЕС

$41.610.01
48.130.03
ukenru
19:16 • 1944 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
15:21 • 12411 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 18363 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 15140 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 27174 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 18655 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 27094 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14377 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 24381 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11900 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.7м/с
84%
753мм
Популярные новости
Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученыеPhoto14 октября, 11:07 • 11111 просмотра
"Укрпочта" запускает собственные почтоматы с уникальными функциями: что ждет украинцев14 октября, 11:19 • 10293 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 18627 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 16810 просмотра
В четырех областях Украины вводят аварийные отключения света15:03 • 9970 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 27176 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 27097 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 24383 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 62949 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 63540 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Геннадий Труханов
Эмманюэль Макрон
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Киевская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 16953 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 18785 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 31307 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 35822 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 37092 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Золото

Продолжение финподдержки, имплементация механизма репарационных займов: Свириденко встретилась с комиссаром ЕС

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом по вопросам финансовой поддержки Украины и репарационных займов. Обсуждались защита украинской энергетики и 19-й пакет санкций против россии.

Продолжение финподдержки, имплементация механизма репарационных займов: Свириденко встретилась с комиссаром ЕС

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом. Обсудили продолжение финансовой поддержки Украины, имплементацию нового финансового механизма репарационных займов, анонсированного Европейским Союзом. Об этом Свириденко написала в Telegram, передает УНН.

Начали день встреч в Вашингтоне. Рада видеть комиссара ЕС по вопросам экономики и производительности Валдиса Домбровскиса. Много общих тем - продолжение финансовой поддержки Украины, имплементация нового финансового механизма репарационных займов, анонсированного Европейским Союзом 

- сообщила Свириденко.

По ее словам, на каждой встрече в Вашингтоне Украина поднимает темы защиты украинской энергетики и поддержки устойчивости этой зимой и пути ее защиты.

Ожидаем принятия 19-го пакета европейских санкций в отношении россии. Продолжение последовательного давления – единственный эффективный механизм влияния на агрессора, уменьшение поступлений от нефти и газа, которыми россия оплачивает войну 

- добавила Свириденко.

Напомним

Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с командой уже работает в США. В приоритете - энергетика, санкции и развитие сотрудничества с США по новым трекам, которые могут укрепить обе страны.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Вашингтон
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина