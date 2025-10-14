Продовження фінпідтримки, імплементація механізму репараційних позик: Свириденко зустрілася з комісаром ЄС
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч з комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом щодо фінансової підтримки України та репараційних позик. Обговорювалися захист української енергетики та 19-й пакет санкцій проти росії.
Прем’єрка Юлія Свириденко провела зустріч з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Обговорили продовження фінансової підтримки України, імплементація нового фінансового механізму репараційних позик, анонсованого Європейським Союзом. Про це Свириденко написала в Telegram, передає УНН.
Почали день зустрічей у Вашингтоні. Рада бачити комісара ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіса Домбровскіса. Багато спільних тем - продовження фінансової підтримки України, імплементація нового фінансового механізму репараційних позик, анонсованого Європейським Союзом
За її словами, на кожній зустрічі у Вашингтоні Україна піднімає теми захисту української енергетики та підтримки стійкості цієї зими та шляхи її захисту.
Очікуємо ухвалення 19-го пакету європейських санкцій щодо росії. Продовження послідовного тиску – єдиний ефективний механізм впливу на агресора, зменшення надходжень від нафти і газу, якими росія оплачує війну
Нагадаємо
Прем’єрка Юлія Свириденко разом з командою вже працює у США. У пріоритеті - енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві країни.