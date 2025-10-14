Продовження фінпідтримки, імплементація механізму репараційних позик: Свириденко зустрілася з комісаром ЄС

$41.610.01
48.130.03
ukenru
19:16 • 2566 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
15:21 • 12921 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 18675 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 15442 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 27593 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 18732 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 27328 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14405 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 24525 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 11913 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.7м/с
84%
753мм
Популярнi новини
Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковціPhoto14 жовтня, 11:07 • 11414 перегляди
"Укрпошта" запускає власні поштомати з унікальними функціями: що чекає на українців14 жовтня, 11:19 • 10591 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 19042 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 17189 перегляди
У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла15:03 • 10251 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 27594 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 27328 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 24525 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 63068 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 63679 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Київська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 17249 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 19100 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 31387 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 35898 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 37175 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Дія (сервіс)
The New York Times
Золото

Продовження фінпідтримки, імплементація механізму репараційних позик: Свириденко зустрілася з комісаром ЄС

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч з комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом щодо фінансової підтримки України та репараційних позик. Обговорювалися захист української енергетики та 19-й пакет санкцій проти росії.

Продовження фінпідтримки, імплементація механізму репараційних позик: Свириденко зустрілася з комісаром ЄС

Прем’єрка Юлія Свириденко провела зустріч з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Обговорили продовження фінансової підтримки України, імплементація нового фінансового механізму репараційних позик, анонсованого Європейським Союзом. Про це Свириденко написала в Telegram, передає УНН.

Почали день зустрічей у Вашингтоні. Рада бачити комісара ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіса Домбровскіса. Багато спільних тем - продовження фінансової підтримки України, імплементація нового фінансового механізму репараційних позик, анонсованого Європейським Союзом 

- повідомила Свириденко.

За її словами, на кожній зустрічі у Вашингтоні Україна піднімає теми захисту української енергетики та підтримки стійкості цієї зими та шляхи її захисту.

Очікуємо ухвалення 19-го пакету європейських санкцій щодо росії. Продовження послідовного тиску – єдиний ефективний механізм впливу на агресора, зменшення надходжень від нафти і газу, якими росія оплачує війну 

- додала Свириденко.

Нагадаємо

Прем’єрка Юлія Свириденко разом з командою вже працює у США. У пріоритеті - енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві країни.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко
Вашингтон
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна