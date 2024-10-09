Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах
Киев • УНН
Районы Сибуя и Шиндзюку в Токио запретили употребление алкоголя на улицах для борьбы с проблемами чрезмерного туризма. Запрет действует постоянно в Сибуи и на праздники в Синдзюку.
Популярные для гуляний городские районы Токио Сибуя и Шиндзюку объединились, чтобы попытаться прекратить уличное распитие алкоголя и ограничить публичные вечеринки на Хэллоуин.
Пишет УНН со ссылкой на Аѕіа Nikkei.
Мэры популярных районов Сибуя и Шиндзюку в Токио вынесли решение запретить употребление алкоголя на улицах, как средство борьбы с некоторыми проблемами, вызванными чрезмерным туризмом.
Сибуя и Шиндзюку - два из самых популярных районов Токио, которые также сталкиваются с проблемой чрезмерного туризма
Сибуя принял постановление, вступившее в силу 1 октября, о постоянном запрете употребления алкоголя на улицах города - вето, которое ранее применялось лишь в определенных случаях, таких как празднование Хэллоуина или Нового года.
Мэр соседнего района Шиндзюку, еще одного из коммерческих и развлекательных центров Токио, где расположен квартал красных фонарей Кабукичо, правительство которого в этом году решило запретить потребление алкоголя на Хэллоуин и новогодние.
Справка
Решение было мотивировано наплывом тысяч людей, которые решили поехать в Шиндзюку, чтобы отпраздновать Хэллоуин в 2023 году, поскольку они не могли этого сделать в Сибуя, и проблемами, которые привели к чистоте и общественному порядку.
Напомним,
В Токио модернизируют систему подземных тоннелей для сбора дождевой воды из-за усиления осадков. Проект стоимостью 1,63 млрд долларов предотвращает затопление, но требует расширения из-за роста количества экстремальных осадков.
Китай не может быть «родиной» заявили в правительстве Тайваня, Пекин ответил9 октября 2024, 06:51 • 6473 просмотра