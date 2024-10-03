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Через зміни клімату у Токіо розширюють величезний комплекс підземних резервуарів для збору дощової води

Через зміни клімату у Токіо розширюють величезний комплекс підземних резервуарів для збору дощової води

Київ • УНН

 • 12793 перегляди

У Токіо модернізують систему підземних тунелів для збору дощової води через посилення опадів. Проект вартістю 1,63 млрд доларів запобігає затопленню, але потребує розширення через зростання кількості екстремальних опадів.

У Токіо розширюють розгалуджену мережу підземних тунелів та величезний основний резервуар, який називають "собор". Спроектована система колекторів може приймати воду, коли випадає до 75 мм опадів. Але під час штормів все частіше кількість опадів досягає 100 мм і система не виконує свої функції. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

На півночі від Токіо споруджена система з розгалудженої мережі тунелів з офіційною назвою "Підземний канал скидання столичної агломерації", де збирається дощова вода під час проливних дощів. Це запобігає затопленню міста. Але оскільки глобальне потепління спричиняє більш суворі погодні умови, владі доводиться серйозно модернізувати систему.

З підвищенням температури збільшується кількість водяної пари в атмосфері, що призводить до відносно більшої кількості опадів. Ми очікуємо, що в майбутньому з підвищенням температури випадатиме небачена раніше кількість дощів

- сказав професор Токійського університету Сейта Еморі.

На будівництво тунелів пішло 13 років і це коштувало 1,63 млрд доларів. За оцінками міністерства земельних ресурсів, з моменту введення в експлуатацію в 2006 році він вже запобіг значиним збиткам від повеней.

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На додаток до своєї інженерної функції, комплекс є популярним туристичним об'єктом і місцем для зйомок фільмів. Всередині знаходяться 59 масивних 18-метрових колон вагою понад 500 тонн кожна. Коли розливаються довколишні річки, вода проходить через 6,3 км масивних підземних тунелів, перш ніж збирається у водосховищі.

У червні система спрацьовувала чотири рази, більше, ніж за весь минулий рік. Під час тайфуну Шаньшань вона безпечно відкачала воду в річку Едогава та в море.

Порівняно з минулими роками, спостерігається тенденція до одночасного випадання великої кількості дощу. Якби цього комплексу не існувало, рівень води в головній річці Накагава та її притоках міг би піднятися набагато вище, що призвело б до затоплення будинків і навіть загибелі людей

- сказав Йошіо Міядзакі, чиновник міністерства земельних ресурсів, відповідальний за цей комплекс.

Однак, система не змогла зупинити затоплення понад 4 000 будинків у басейні річки в результаті сильних тайфунів у червні 2023 року. Ці повені спонукали владу розпочати семирічний проект вартістю 37,3 мільярда ієн для зміцнення дамб і водовідведення в цьому районі.

А ближче до центру Токіо реалізується ще один великий проект зі з'єднання каналів, які приймають переливи води з річок Сірако і Канда. Після завершення у 2027 році, він відведе паводкові води на глибину близько 13 км під землю до Токійської затоки.

Каналізаційна мережа Токіо спроектована таким чином, щоб справлятися з опадами до 75 мм на годину, але все частіше трапляються локальні шторми, коли кількість опадів сягає 100 мм, що перевантажує систему, каже Шун Отомо, керівник будівельного майданчика проекту.

Нагадаємо

У вересні рекордні опади спричинили повені та зсуви в префектурі Ісікава у Японії. 6 людей загинули, 10 зникли безвісти, понад 40 000 евакуйовані, регіон все ще відновлюється після січневого землетрусу.

Сильний тайфун охопив південь Японії: щонайменше 3 загиблих, мільйонам наказали евакуюватися29.08.24, 11:20 • 14170 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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