Сильний тайфун охопив південь Японії: щонайменше 3 загиблих, мільйонам наказали евакуюватися
Київ • УНН
Потужний тайфун "Шаньшань" обрушився на південний захід Японії, спричинивши загибель щонайменше 3 людей. Понад 5,2 мільйона осіб отримали повідомлення про евакуацію, 230 000 домогосподарств залишились без електрики.
Зі швидкістю вітру до 252 кілометрів на годину шторм забрав кілька життів поблизу міста Сацума-Сендай у префектурі Кагосіма. Пише УНН із посиланням на NHK (японська телерадіомовна корпорація).
Деталі
Потужний тайфун "Шаньшань" обрушився на південний захід Японії. завдала удару по місту Сацума-Сендай на південно-західному японському острові Кюсю. Тайфун "Шаньшань" класифікується як "дуже сильний", -він приніс сильний дощ і вітер, який зруйнував деякі будинки. Загинуло щонайменше троє людей, одна людина зникла безвісти і десятки отримали поранення.
За даними Kyushu Electric Power Co, у другій половині дня близько 230 000 домогосподарств у семи префектурах були знеструмлені.
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Довідка
У середу було оприлюднене спеціальне попередження, яке стосується префектури Кагосіма і південної частини префектури Міядзакі, і включає в себе заклик до громадян готуватися до сильного вітру і високих хвиль, поєднання яких в прибережних районах може викликати так звані штормові припливи.
Раніше воно було активовано лише один раз на головних островах архіпелагу, а саме в Кагосімі, коли тайфун Нанмадол обрушився на регіон у вересні 2022 року, внаслідок чого загинули 4 людини та більше. понад 100 поранених.
Після того як шторм протримався над Кюсю протягом наступних кількох днів, очікується, що на вихідних наблизиться до центральних і східних регіонів, включаючи столицю Токіо, повідомило метеорологічне агентство.
Понад 5,2 мільйона людей по всій країні отримали повідомлення про евакуацію, повідомила влада.
Доповнення
Пошкодження будинків і транспорту через наслідки природного лиха
У Міядзакі тайфун завдав шкоди близько 160 будинкам і будівлям. Деякі об'єкти були зрушені з місця, створюючи небезпеку для пішоходів.
На Кюсю сьогодні було призупинено рух швидкісних поїздів між Кумамото і Фукуокою, а також швидкісну лінію між Нагасакі і Такео.
Залізничні компанії також повідомили, що у зв'язку із запланованим просуванням Шаньшаня в напрямку Хонсю, швидкісна лінія між Фукуокою і Осакою буде скасована або призупинена з четверга по суботу.
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