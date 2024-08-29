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Сильний тайфун охопив південь Японії: щонайменше 3 загиблих, мільйонам наказали евакуюватися

Сильний тайфун охопив південь Японії: щонайменше 3 загиблих, мільйонам наказали евакуюватися

Київ • УНН

 • 14170 перегляди

Потужний тайфун "Шаньшань" обрушився на південний захід Японії, спричинивши загибель щонайменше 3 людей. Понад 5,2 мільйона осіб отримали повідомлення про евакуацію, 230 000 домогосподарств залишились без електрики.

Зі швидкістю вітру до 252 кілометрів на годину шторм забрав кілька життів поблизу міста Сацума-Сендай у префектурі Кагосіма. Пише УНН із посиланням на NHK (японська телерадіомовна корпорація).

Деталі

Потужний тайфун "Шаньшань" обрушився на південний захід Японії. завдала удару по місту Сацума-Сендай на південно-західному японському острові Кюсю. Тайфун "Шаньшань" класифікується як "дуже сильний", -він  приніс сильний дощ і вітер, який зруйнував деякі будинки. Загинуло щонайменше троє людей, одна людина зникла безвісти і десятки отримали поранення.

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За даними Kyushu Electric Power Co, у другій половині дня близько 230 000 домогосподарств у семи префектурах були знеструмлені.

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Довідка

У середу було оприлюднене спеціальне попередження, яке стосується префектури Кагосіма і південної частини префектури Міядзакі, і включає в себе заклик до громадян готуватися до сильного вітру і високих хвиль, поєднання яких в прибережних районах може викликати так звані штормові припливи.

Раніше воно було активовано лише один раз на головних островах архіпелагу, а саме в Кагосімі, коли тайфун Нанмадол обрушився на регіон у вересні 2022 року, внаслідок чого загинули 4 людини та більше. понад 100 поранених.

Після того як шторм протримався над Кюсю протягом наступних кількох днів, очікується, що на вихідних наблизиться до центральних і східних регіонів, включаючи столицю Токіо, повідомило метеорологічне агентство.

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Понад 5,2 мільйона людей по всій країні отримали повідомлення про евакуацію, повідомила влада.

Доповнення

Пошкодження будинків і транспорту через наслідки природного лиха

У Міядзакі тайфун завдав шкоди близько 160 будинкам і будівлям. Деякі об'єкти були зрушені з місця, створюючи небезпеку для пішоходів.

На Кюсю сьогодні було призупинено рух швидкісних поїздів між Кумамото і Фукуокою, а також швидкісну лінію між Нагасакі і Такео.

Залізничні компанії також повідомили, що у зв'язку із запланованим просуванням Шаньшаня в напрямку Хонсю, швидкісна лінія між Фукуокою і Осакою буде скасована або призупинена з четверга по суботу.

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