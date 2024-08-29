Сильный тайфун охватил юг Японии: по меньшей мере 3 погибших, миллионам приказали эвакуироваться

Со скоростью ветра до 252 километров в час шторм унес несколько жизней вблизи города Сацума-Сендай в префектуре Кагосима. Пишет УНН со ссылкой на NHK (японская телерадиовещательная корпорация).

Детали

Мощный тайфун «Шаньшань» обрушился на юго-запад Японии. нанесла удар по городу Сацума-Сендай на юго-западном японском острове Кюсю. Тайфун «Шаньшань» классифицируется как «очень сильный», -он принес сильный дождь и ветер, который разрушил некоторые дома. Погибло по меньшей мере три человека, один человек пропал без вести и десятки получили ранения.

По данным Kyushu Electric Power Co, во второй половине дня около 230 000 домохозяйств в семи префектурах были обесточены.

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Справка

В среду было обнародовано специальное предупреждение, которое касается префектуры Кагосима и южной части префектуры Миядзаки, и включает в себя призыв к гражданам готовиться к сильному ветру и высоким волнам, сочетание которых в прибрежных районах может вызвать так называемые штормовые приливы.

Ранее оно было активировано только один раз на главных островах архипелага, а именно в Кагосиме, когда тайфун Нанмадол обрушился на регион в сентябре 2022 года, в результате чего погибли 4 человека и более 100 раненых.

После того как шторм продержался над Кюсю в течение следующих нескольких дней, ожидается, что на выходных приблизится к центральным и восточным регионам, включая столицу Токио, сообщило метеорологическое агентство.

Более 5,2 миллиона человек по всей стране получили уведомления об эвакуации, сообщили власти.

Дополнение

Повреждения домов и транспорта из-за последствий природного бедствия

В Миядзаки тайфун нанес ущерб около 160 домам и зданиям. Некоторые объекты были сдвинуты с места, создавая опасность для пешеходов.

На Кюсю сегодня было приостановлено движение скоростных поездов между Кумамото и Фукуокой, а также скоростную линию между Нагасаки и Такео.

Железнодорожные компании также сообщили, что в связи с запланированным продвижением Шаньшаня в направлении Хонсю, скоростная линия между Фукуокой и Осакой будет отменена или приостановлена с четверга по субботу.

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