В Турции произошло землетрясение
Киев • УНН
В восточной Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки произошли в районе Карлыова провинции Бингель на глубине 7 км в 21:15 по местному времени.
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингель, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийного бедствия (AFAD), передает УНН.
Детали
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районы Карлиова в 21.15 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
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