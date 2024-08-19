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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 00:55  •  1564 просмотра

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В восточной Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки произошли в районе Карлыова провинции Бингель на глубине 7 км в 21:15 по местному времени.

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бингель, на востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийного бедствия (AFAD), передает УНН.

Детали

Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районы Карлиова в 21.15 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

Землетрус магнітудою 7,0 та виверження вулкана на Камчатці18 августа 2024, 00:25 • 24633 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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