В Турции произошло землетрясение

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО 2 часа назад • 20929 просмотра

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф 10 часов назад • 55957 просмотра

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза 13 часов назад • 20872 просмотра

На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова 14 часов назад • 27799 просмотра