Землетрясение магнитудой 7,0 и извержение вулкана на Камчатке
Киев • УНН
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0, после чего началось извержение вулкана Шивелуч. Высота пепельной колонны достигла 8 км, угрозы цунами нет.
В воскресенье, 18 августа, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Впоследствии после него началось извержение вулкана Шивелуч. Как пишут российские медиа, землетрясение было зарегистрировано в 108 км от Петропавловска-Камчатского рано утром по местному времени, передает УНН.
Детали
После землетрясения у берегов Камчатки произошла серия афтершоков магнитудой 3,9. Угрозы цунами после землетрясения у берегов полуострова нет.
Впоследствии стало известно, что после землетрясения началось извержение вулкана Шивелуч. По визуальной оценке, высота пепельной колонны составляет 8 км над уровнем моря. Сейчас происходит выдавливание лавы.
На Тайвані стався землетрус магнітудою 6,316 августа 2024, 03:36 • 20337 просмотров