Землетрясение магнитудой 7,0 и извержение вулкана на Камчатке

В воскресенье, 18 августа, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Впоследствии после него началось извержение вулкана Шивелуч. Как пишут российские медиа, землетрясение было зарегистрировано в 108 км от Петропавловска-Камчатского рано утром по местному времени, передает УНН.

Детали

После землетрясения у берегов Камчатки произошла серия афтершоков магнитудой 3,9. Угрозы цунами после землетрясения у берегов полуострова нет.

Впоследствии стало известно, что после землетрясения началось извержение вулкана Шивелуч. По визуальной оценке, высота пепельной колонны составляет 8 км над уровнем моря. Сейчас происходит выдавливание лавы.

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