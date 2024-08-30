У Японії через тайфун "Шаньшань" щонайменше шестеро загиблих
Київ • УНН
Тайфун "Шаньшань" в Японії ослаб до тропічного шторму, але продовжує викликати сильні дощі. Через зсуви ґрунту загинуло щонайменше 6 осіб, 8 серйозно поранені, 70 отримали легкі травми.
Тайфун "Шаньшань" у Японії вже ослаб до тропічного шторму, але все ще продовжує обрушувати сильні дощі, повільно просуваючись Японією. Через зсуви ґрунту вже загинуло до шести осіб. Про це УНН пише з посиланням на CNA.
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Шторм, який прийшов з моря та став одним з найсильніших за останні десятиліття, обрушився на острів Кюсю в четвер. Перші пориви вітру, що досягли суші, досягали 252 км/год, але у п'ятницю вони послабилися до 108 км/год.
У вівторок в префектурі Айті стався перший зсув ґрунту, що забрав життя трьох членів однієї родини. У п'ятницю речник уряду Йошімаса Хаяші підтвердив що що ще двоє людей вважаються загиблими і двоє зниклими безвісти.
За його словами, вісім людей були серйозно поранені, а 70 отримали легкі травми, причому багато хто постраждав від розбитого скла та уламків, коли тайфун розбив вікна і зірвав черепицю з дахів.
Було пошкоджено майже 200 будівель.
Нагадаємо
Потужний тайфун "Шаньшань" обрушився на південний захід Японії. завдала удару по місту Сацума-Сендай на південно-західному японському острові Кюсю. Тайфун "Шаньшань" класифікується як "дуже сильний", -він приніс сильний дощ і вітер, який зруйнував деякі будинки.
Через тропічний шторм "Хоун" очікуються сильні вітри та зливи на Гаваях24.08.24, 14:50 • 14930 переглядiв