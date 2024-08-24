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Через тропічний шторм "Хоун" очікуються сильні вітри та зливи на Гаваях

Через тропічний шторм "Хоун" очікуються сильні вітри та зливи на Гаваях

Київ • УНН

 • 14930 перегляди

Тропічний шторм "Хоун" принесе сильні вітри та зливи на Гаваї у вихідні, особливо на Великий острів та Мауї. Очікується, що він посилиться до урагану категорії 1, проходячи на південь від островів.

Очікується, що тропічний шторм "Хоун" принесе сильні вітри та зливи на Гаваї у ці вихідні, особливо на Великий острів та Мауї, оскільки він пройде на південь від ланцюга островів. Синоптики вважають, що він посилиться до урагану категорії 1, поки огинатиме американський штат, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

За даними Центрально-Тихоокеанського центру ураганів у Гонолулу, в п'ятницю в окрузі Гаваї, який включає весь Великий острів, діяло попередження про тропічний шторм.

"Хоун", що на гавайському означає "солодкий і м'який", як очікується, принесе стійкі вітри зі швидкістю від 32 до 48 км/год та пориви зі швидкістю 80 км на годину на Мауї та Великий острів. На Оаху і Кауаї, як очікується, будуть трохи слабші вітри.

Очікується, що на східному узбережжі та південно-східному розі Великого острова випаде від 10 до 20 сантиметрів опадів із суботи до неділі. На Мауї може випасти від 5 до 10 см опадів.

Ці прогнози можуть змінюватись залежно від напряму шторму.

Шторм наближається у той час, як на всіх Гаваях сухо. Монітор посухи США повідомляє, що більша частина Гаваїв переживає помірну посуху, тоді як частини Мауї та Великого острова перебувають у сильній посусі.

При цьому серпневий шторм викликав спогади про потужний ураган на південь від Гаваїв, який допоміг розпалити смертоносну лісову пожежу, що знищила місто Лахайна на Мауї під час посухи минулого літа, але Національна метеорологічна служба США заявила, що "Хоун" не створює тих самих умов.

Лора Фарріс, метеоролог метеорологічної служби в Гонолулу, сказала, що у ці вихідні очікується переміщення більш сухого повітря до західної частини штату, що викликає деякі побоювання щодо ризику пожежі. "Але це навіть близько не схоже на те, що ми бачили минулого року", - сказала Фарріс.

Доповнення

Причину пожежі в Лахайні, найбільш смертоносної в Сполучених Штатах за останні сто років, не встановлено, але, можливо, вона була викликана оголеним електричним проводом і похиленими опорами електропередач, що впали через сильний вітер.

Щоб знизити ризик лісових пожеж, електроенергетичні компанії штату Hawaiian Electric та Kauai Island Utility Cooperative почали відключати електроенергію під час сильного вітру та посухи.

Окремо, на схід від "Хоуна", ураган категорії 2 "Гілма" рухався на захід через Тихий океан, але ще зарано говорити, чи вплине він на острови. Прогнозується, що він послабшає, але, як очікується, ураганом залишиться протягом вихідних.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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