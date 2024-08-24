Из-за тропического шторма "Хоун" ожидаются сильные ветры и ливни на Гавайях

Ожидается, что тропический шторм "Хоун" принесет сильные ветры и ливни на Гавайи в эти выходные, особенно на Большой остров и Мауи, на фоне того, как он пройдет к югу от цепи островов. Синоптики считают, что он усилится до урагана категории 1, пока будет огибать американский штат, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

По данным Центрально-Тихоокеанского центра ураганов в Гонолулу, в пятницу в округе Гавайи, который включает весь Большой остров, действовало предупреждение о тропическом шторме.

"Хоун", что на гавайском означает "сладкий и мягкий", как ожидается, принесет устойчивые ветры со скоростью от 32 до 48 км/ч и порывы со скоростью 80 км в час на Мауи и Большой остров. На Оаху и Кауаи, как ожидается, будут немного более слабые ветры.

Ожидается, что на восточном побережье и юго-восточном углу Большого острова выпадет от 10 до 20 сантиметров осадков с субботы по воскресенье. На Мауи может выпасть от 5 до 10 см осадков.

Эти прогнозы могут меняться в зависимости от направления шторма.

Шторм приближается в то время, как на всех Гавайях сухо. Монитор засухи США сообщает, что большая часть Гавайев переживает умеренную засуху, в то время как части Мауи и Большого острова находятся в сильной засухе.

При этом августовский шторм вызвал воспоминания о мощном урагане к югу от Гавайев, который помог разжечь смертоносный лесной пожар, уничтоживший город Лахайна на Мауи во время засухи прошлым летом, но Национальная метеорологическая служба США заявила, что "Хоун" не создает тех же условий.

Лора Фаррис, метеоролог метеорологической службы в Гонолулу, сказала, что в эти выходные ожидается перемещение более сухого воздуха в западную часть штата, что вызывает некоторые опасения относительно риска пожара. "Но это даже близко не похоже на то, что мы видели в прошлом году", - сказала Фаррис.

Дополнение

Причина пожара в Лахайне, самого смертоносного в Соединенных Штатах за последние сто лет, не установлена, но, возможно, он был вызван оголенным электрическим проводом и наклоненными опорами электропередач, упавшими из-за сильного ветра.

Чтобы снизить риск лесных пожаров, электроэнергетические компании штата Hawaiian Electric и Kauai Island Utility Cooperative начали отключать электроэнергию во время сильного ветра и засухи.

Отдельно, к востоку от "Хоуна", ураган категории 2 "Гилма" двигался на запад через Тихий океан, но еще рано говорить, повлияет ли он на острова. Прогнозируется, что он ослабнет, но, как ожидается, ураганом останется в течение выходных.