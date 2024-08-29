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Шторм в Японії приніс сильні дощі: три загиблих і десятки постраждалих

Шторм в Японії приніс сильні дощі: три загиблих і десятки постраждалих

Київ • УНН

 • 21018 перегляди

Шторм Шаньшань приніс сильні дощі та зсуви на острів Кюсю в Японії. Три людини загинули, десятки постраждали, очікуються подальші опади до 1100 мм та пориви вітру понад 200 км/год.

Шторм Шаньшань приніс сильні дощі та зсуви на південний острів Кюсю в Японії. Три людини загинули, десятки постраждали. Про це повідомляє Японський метеорологічний інститут, передає УНН.

Деталі

У четвер шторм Шаньшань досяг південного головного острова Японії Кюсю. Шторм приніс сильні дощі, які розпочалися на початку тижня, викликавши зсуви та інші небезпечні умови.

Влада повідомила, що внаслідок зсувів у префектурі Айті загинули три людини. Японська громадська телерадіокомпанія NHK також відзначає, що десятки людей постраждали в результаті стихійного лиха.

Очікується, що до ранку п’ятниці в південних частинах Кюсю випаде до 1100 міліметрів опадів, а пориви вітру досягнуть понад 200 кілометрів на годину. Оперативні служби працюють над усуненням наслідків шторму та наданням допомоги постраждалим.

У Японії почалося виверження вулкана Отаке13.01.24, 22:25 • 34826 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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