Шторм в Японии принес сильные дожди: три погибших и десятки пострадавших

Шторм Шаньшань принес сильные дожди и оползни на южный остров Кюсю в Японии. Три человека погибли, десятки пострадали. Об этом сообщает Японский метеорологический институт, передает УНН.

Детали

В четверг шторм Шаньшань достиг южного главного острова Японии Кюсю. Шторм принес сильные дожди, которые начались в начале недели, вызвав оползни и другие опасные условия.

Власти сообщили, что в результате оползней в префектуре Айти погибли три человека. Японская общественная телерадиокомпания NHK также отмечает, что десятки людей пострадали в результате стихийного бедствия.

Ожидается, что к утру пятницы в южных частях Кюсю выпадет до 1100 миллиметров осадков, а порывы ветра достигнут более 200 километров в час. Оперативные службы работают над устранением последствий шторма и оказанием помощи пострадавшим.

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