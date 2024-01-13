В Японии началось извержение вулкана Отаке

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
  •  70038 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  134090 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  161889 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  148561 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  143718 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  142850 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  136762 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  121990 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  134240 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  147980 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142709 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139425 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134772 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124558 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130643 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В Японии началось извержение вулкана Отаке

В Японии произошло извержение вулкана Отаке, из-за чего было объявлено предупреждение третьего уровня, а людям рекомендуется держаться подальше от кратера.

Новости Мира •   •  5375 просмотра
В Японии началось извержение вулкана Отаке

Нападения хуситов на корабли нарушают глобальную торговлю

Нападения хути в Красном море вынудили многих грузоотправителей изменить маршрут через мыс Доброй Надежды, что существенно повлияло на мировую торговлю и затраты.

Экономика •   •  9855 просмотра
Нападения хуситов на корабли нарушают глобальную торговлю

США планируют визит делегации конгрессменов в Тайвань

Американские конгрессмены планируют посетить Тайвань после инаугурации новоизбранного президента Уильяма Лая, чтобы подтвердить американо-тайваньское партнерство.

Новости Мира •   •  10068 просмотра

Шмыгаль рассказал, на что будет потрачена поддержка от Британии

Великобритания обещает предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи в течение 10 лет, которая будет направлена как на военную, так и на оборонную промышленность.

Политика •   •  13765 просмотра
Шмыгаль рассказал, на что будет потрачена поддержка от Британии

Оккупанты на ВОТ готовят фальсификаторов для "выборов президента рф"

Россия готовится к фиктивным президентским выборам на оккупированных территориях, чтобы создать видимость высокой явки и легитимности оккупации.

Война •   •  19263 просмотра
Оккупанты на ВОТ готовят фальсификаторов для "выборов президента рф"

Выборы в Тайване: победу одерживает действующий вице-президент Лай Цинде

Вице-президент Тайваня Лай Цинде побеждает на выборах, набрав более 40% голосов. Официальные результаты еще не объявлены.

Новости Мира •   •  15085 просмотра
Выборы в Тайване: победу одерживает действующий вице-президент Лай Цинде

Зеленский отметил воинов Нацгвардии, которые стойко защищают украинские позиции

Президент Зеленский поблагодарил солдат Национальной гвардии за стойкую оборону украинских позиций. Он особо отметил несколько бригад за их храбрость.

Общество •   •  17619 просмотра
Зеленский отметил воинов Нацгвардии, которые стойко защищают украинские позиции

В Киеве потушили пожар в ТРЦ "Космополит": трое пострадавших

Пожар в киевском торговом центре "Космополит" потушили, двое взрослых и ребенок пострадали от вдыхания дыма, но от госпитализации отказались.

Общество •   •  21795 просмотра
В Киеве потушили пожар в ТРЦ "Космополит": трое пострадавших

Зеленский провел видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии

Зеленский поблагодарил лидеров болгарского парламента за поддержку Украины, отметив, что этот шаг укрепляет украинскую стойкость и военную мощь.

Политика •   •  22317 просмотра
Зеленский провел видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии

Наша авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетчики поразили 18 важных объектов противника - сводка Генштаба

Украинские войска провели 49 боевых столкновений, во время которых авиация нанесла 11 ударов по вражеским объектам, а ракетные войска - по 18 ключевым объектам противника.

Война •   •  26732 просмотра
Наша авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетчики поразили 18 важных объектов противника - сводка Генштаба