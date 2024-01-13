В Японии началось извержение вулкана Отаке

На юго-западе японского острова началось извержение вулкана Отаке. Об этом сообщает Kyodo News, пишет УНН.

Детали

Японское метеорологическое агентство сообщило, что вулкан на юго-западном острове Японии извергся утром в воскресенье (по местному времени), призывая альпинистов и других принять меры, чтобы защитить свою жизнь.

Извержение произошло в 12:22 на горе Отаке на острове Суваносэ префектуры Кагосима. Сообщений о пострадавших не поступало, - говорится в сообщении.

После извержения метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения до трех (из пяти), что означает, что люди не должны приближаться к кратеру.

Агентство предупредило о возможности выброса крупных камней в воздух в радиусе примерно 2 километров от кратера.

Напомним

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