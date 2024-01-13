У Японії почалося виверження вулкана Отаке
Київ • УНН
В Японії сталося виверження вулкану Отаке, через що було оголошено попередження третього рівня, а людям рекомендується триматися подалі від кратера.
На південному заході японського острова почалося виверження вулкана Отаке. Про це повідомляє Kyodo News, пише УНН.
Деталі
Японське метеорологічне агентство повідомило, що вулкан на південно-західному острові Японії вивергся вранці в неділю (за місцевим часом), закликаючи альпіністів та інших вжити заходів, щоб захистити своє життя.
Виверження сталося о 12:22 на горі Отаке на острові Суваносе префектури Кагосіма. Повідомлень про постраждалих не надходило,
Після виверження метеорологічне агентство підвищило рівень попередження до трьох (із п'яти), що означає, що люди не повинні наближатися до кратера.
Агентство попередило про можливість викидання великих каменів у повітря в радіусі приблизно 2 кілометрів від кратера.
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