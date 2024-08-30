В Японии из-за тайфуна "Шаньшань" по меньшей мере шестеро погибших

Тайфун "Шаньшань" в Японии уже ослаб до тропического шторма, но все еще продолжает обрушивать сильные дожди, медленно продвигаясь по Японии. Из-за оползней уже погибло до шести человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNA.

Детали

Шторм, который пришел с моря и стал одним из сильнейших за последние десятилетия, обрушился на остров Кюсю в четверг. Первые порывы ветра, достигшие суши, достигали 252 км/ч, но в пятницу они ослабли до 108 км/ч.

Во вторник в префектуре Айти произошел первый оползень, унесший жизни трех членов одной семьи. В пятницу представитель правительства Йошимаса Хаяши подтвердил, что еще два человека считаются погибшими и двое пропавшими без вести.

По его словам, восемь человек были серьезно ранены, а 70 получили легкие травмы, причем многие пострадали от разбитого стекла и обломков, когда тайфун разбил окна и сорвал черепицу с крыш.

Было повреждено почти 200 зданий.

Напомним

Мощный тайфун "Шаньшань" обрушился на юго-запад Японии. нанесла удар по городу Сацума-Сэндай на юго-западном японском острове Кюсю. Тайфун "Шаньшань" классифицируется как "очень сильный", -он принес сильный дождь и ветер, который разрушил некоторые дома.

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