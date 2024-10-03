Из-за изменений климата в Токио расширяют огромный комплекс подземных резервуаров для сбора дождевой воды

В Токио расширяют разветвленную сеть подземных тоннелей и огромный основной резервуар, который называют "собор". Спроектированная система коллекторов может принимать воду, когда выпадает до 75 мм осадков. Но во время штормов все чаще количество осадков достигает 100 мм и система не выполняет свои функции. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

На севере от Токио сооружена система из разветвленной сети тоннелей с официальным названием "Подземный канал сброса столичной агломерации", где собирается дождевая вода во время проливных дождей. Это предотвращает затопление города. Но поскольку глобальное потепление вызывает более суровые погодные условия, властям приходится серьезно модернизировать систему.

С повышением температуры увеличивается количество водяного пара в атмосфере, что приводит к относительно большему количеству осадков. Мы ожидаем, что в будущем с повышением температуры будет выпадать невиданное ранее количество дождей - сказал профессор Токийского университета Сейта Эмори.

На строительство тоннелей ушло 13 лет и это стоило 1,63 млрд долларов. По оценкам министерства земельных ресурсов, с момента ввода в эксплуатацию в 2006 году он уже предотвратил значительный ущерб от наводнений.

В дополнение к своей инженерной функции, комплекс является популярным туристическим объектом и местом для съемок фильмов. Внутри находятся 59 массивных 18-метровых колонн весом более 500 тонн каждая. Когда разливаются близлежащие реки, вода проходит через 6,3 км массивных подземных туннелей, прежде чем собирается в водохранилище.

В июне система срабатывала четыре раза, больше, чем за весь прошлый год. Во время тайфуна Шаньшань она безопасно откачала воду в реку Эдогава и в море.

По сравнению с прошлыми годами, наблюдается тенденция к одновременному выпадению большого количества дождя. Если бы этого комплекса не существовало, уровень воды в главной реке Накагава и ее притоках мог бы подняться гораздо выше, что привело бы к затоплению домов и даже гибели людей - сказал Йошио Миядзаки, чиновник министерства земельных ресурсов, ответственный за этот комплекс.

Однако, система не смогла остановить затопление более 4 000 домов в бассейне реки в результате сильных тайфунов в июне 2023 года. Эти наводнения побудили власти начать семилетний проект стоимостью 37,3 миллиарда иен для укрепления дамб и водоотвода в этом районе.

А ближе к центру Токио реализуется еще один крупный проект по соединению каналов, которые принимают переливы воды из рек Сирако и Канда. После завершения в 2027 году, он отведет паводковые воды на глубину около 13 км под землю в Токийский залив.

Канализационная сеть Токио спроектирована таким образом, чтобы справляться с осадками до 75 мм в час, но все чаще случаются локальные штормы, когда количество осадков достигает 100 мм, что перегружает систему, говорит Шун Отомо, руководитель строительной площадки проекта.

Напомним

В сентябре рекордные осадки вызвали наводнения и оползни в префектуре Исикава в Японии. 6 человек погибли, 10 пропали без вести, более 40 000 эвакуированы, регион все еще восстанавливается после январского землетрясения.

Сильный тайфун охватил юг Японии: по меньшей мере 3 погибших, миллионам приказали эвакуироваться