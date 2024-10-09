Проблеми надмірного туризму: популярні райони Токіо заборонили вживання алкоголю на вулицях

Популярні для гулянь міські райони Токіо Сібуя та Шіндзюку об’єдналися, щоб спробувати припинити вуличне розпивання алкоголю та обмежити публічні вечірки на Хеллоуїн.

Пише УНН із посиланням на Аsia Nikkei.

Мери популярних районів Сібуя та Шіндзюку в Токіо винесли рішення заборонити вживання алкоголю на вулицях, як засіб боротьби з деякими проблемами, спричиненими надмірним туризмом.

Сібуя та Шіндзюку — два з найпопулярніших районів Токіо, які також стикаються з проблемою надмірного туризму - сказав мер Сібуя Кен Хасебе на прес-конференції, організованій сьогодні Клубом іноземних кореспондентів Японії (FCCJ).

Сібуя прийняв постанову, яка набула чинності 1 жовтня, про постійну заборону вживання алкоголю на вулицях міста - вето, яке раніше застосовувалося лише в певних випадках, таких як святкування Хеллоуїна або Нового року.

Мер сусіднього району Шіндзюку, ще одного з комерційних і розважальних центрів Токіо, де розташований квартал червоних ліхтарів Кабукічо, уряд якого цього року вирішив заборонити споживання алкоголю на Хеллоуїн і новорічні.

Довідка

Рішення було мотивовано напливом тисяч людей які вирішили поїхати в Шіндзюку, щоб відсвяткувати Хелловін у 2023 році, оскільки вони не могли цього зробити в Сібуя, і проблемами, які це спричинило щодо чистоти та громадського порядку.

Нагадаємо

У Токіо модернізують систему підземних тунелів для збору дощової води через посилення опадів. Проект вартістю 1,63 млрд доларів запобігає затопленню, але потребує розширення через зростання кількості екстремальних опадів.

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