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Китай не може бути "батьківщиною" заявили в уряді Тайваню, Пекін відповів

Китай не може бути "батьківщиною" заявили в уряді Тайваню, Пекін відповів

Київ • УНН

 • 11528 перегляди

Президент Тайваню заявив, що КНР не може бути "батьківщиною" для острова. Китай звинуватив Тайвань у "розриві історичних зв'язків". Візит екс-президента Тайваню до Європи може посилити напруженість.

Уряд Китаю звинуватив президента Тайваню у вівторок у "навмисному розриві історичних зв'язків", після того, як Вільяма Лай запевнив, що для КНР "неможливо" бути батьківщиною для острівної держави.

Пише УНН із посиланням L'Opinion.

Китайська Народна Республіка "не може" стати батьківщиною Тайваню, оскільки політичне коріння Тайваню сягає набагато глибше, заявив Вільям Лай, нинішній президент Тайваню, який вступив на посаду в травні. Виступаючи на концерті, що передував святкуванню Національного дня Тайваню 10 жовтня, він нагадав, що 1 жовтня Китайська Народна Республіка відсвяткувала своє 75-річчя, а через кілька днів Тайвань (Китайська Республіка) святкуватиме 113-й день народження.

Китай звинуватив президента Тайваню у "навмисному розриві історичних зв'язків між обома сторонами протоки".

Також представник Управління у справах Тайваню Державної ради (виконавчого органу Китаю) Чжу Фенлянь заявив на прес-конференції, що "Тайвань є священною територією Китаю, яка базується на чітких історичних та правових засадах".

Управління у справах Тайваню додає "даюючи зрозуміти тайванцям", що Комуністична партія Китаю "не залишає можливості для виживання Китайської Республіки".

Доповнення

Через кілька днів після того, як країни-члени Європейського Союзу (ЄС) дали зелене світло Європейській комісії на введення додаткових митних зборів на китайські електромобілі, напруженість у відносинах між європейцями та Китаєм навряд чи зменшиться, а може навіть зрости у питанні Тайваню.

Колишній президент Тайваню Цай Інвень цього тижня відвідає Старий континент в рамках тижневого візиту, спрямованого на зміцнення зв'язків острова з Європою. Хоча жодних подробиць не розголошується через побоювання щодо безпеки колишнього лідера та ризик зриву візиту, організованого Пекіном, вона відвідає Чехію, а також Францію та Бельгію.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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