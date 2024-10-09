Китай не может быть «родиной» заявили в правительстве Тайваня, Пекин ответил
Киев • УНН
Президент Тайваня заявил, что КНР не может быть «родиной» для острова. Китай обвинил Тайвань в «разрыве исторических связей». Визит экс-президента Тайваня в Европу может усилить напряженность.
Правительство Китая обвинило президента Тайваня во вторник в «преднамеренном разрыве исторических связей», после того, как Уильяма Лай заверил, что для КНР «невозможно» быть родиной для островного государства.
Пишет УНН со ссылкой L'Opinion.
Китайская Народная Республика «не может» стать родиной Тайваня, поскольку политические корни Тайваня уходят гораздо глубже, заявил Уильям Лай, нынешний президент Тайваня, вступивший в должность в мае. Выступая на концерте, предшествовавшем празднованию Национального дня Тайваня 10 октября, он напомнил, что 1 октября Китайская Народная Республика отпраздновала свое 75-летие, а через несколько дней Тайвань (Китайская Республика) будет праздновать 113-й день рождения.
Китай обвинил президента Тайваня в «преднамеренном разрыве исторических связей между обеими сторонами пролива».
Также представитель Управления по делам Тайваня Государственного совета (исполнительного органа Китая) Чжу Фэнлянь заявил на пресс-конференции, что «Тайвань является священной территорией Китая, которая базируется на чётких исторических и правовых основах».
Управление по делам Тайваня добавляет «давая понять тайваньцам», что Коммунистическая партия Китая «не оставляет возможности для выживания Китайской Республики».
Дополнение
Через несколько дней после того, как страны-члены Европейского Союза (ЕС) дали зеленый свет Европейской комиссии на введение дополнительных таможенных пошлин на китайские электромобили, напряженность в отношениях между европейцами и Китаем вряд ли уменьшится, а может даже возрасти в вопросе Тайваня.
Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь на этой неделе посетит Старый континент в рамках недельного визита, направленного на укрепление связей острова с Европой. Хотя никаких подробностей не разглашается из-за опасений относительно безопасности бывшего лидера и риска срыва визита, организованного Пекином, она посетит Чехию, а также Францию и Бельгию.
Напомним,
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