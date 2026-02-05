$43.170.02
Эксклюзив
15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39
Конец соглашения о ядерном сдерживании между РФ и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы
10:18
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Офицер резерва ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров в комментарии для УНН объяснил, насколько серьезной проблемой для российской армии являются перебои в работе системы Starlink, какие именно элементы боевого управления были на нее завязаны и почему не стоит ожидать мгновенного коллапса российского фронта.

"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии

Российские Z-паблики сообщают о массовых отключениях терминалов Starlink на фронте, которые, по их словам, якобы затрагивают обе стороны конфликта. В Министерстве обороны Украины сообщили, что терминалы Starlink, внесенные в "белый список", работают, а терминалы россиян заблокированы. Это привело к проблемам в управлении войсками противника и остановке штурмовых действий. 

Офицер резерва ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров в комментарии для УНН объяснил, насколько серьезной проблемой для российской армии являются перебои в работе системы Starlink, какие именно элементы боевого управления были на нее завязаны и почему не стоит ожидать мгновенного коллапса российского фронта.

По его словам, в публичном пространстве часто неправильно трактуют само понятие "критичности" в военном контексте.

"Критично" - не означает мгновенный обвал управления

Эксперт отметил, что перебои со Starlink не означают полного паралича управления российскими войсками.

"Здесь нужно понимать, что мы немного неправильно понимаем, что такое критичность. У многих в голове это выглядит так, что у россиян завтра все просто посыплется и любое оперативно-тактическое управление станет невозможным. Это не так", - отметил он. 

По словам Крамарова, проблемы действительно возникают, но они не носят характера тотального коллапса.

"Да, проблемы есть, и проблемы большие. Но сказать, что российская армия полностью потеряет управление - это неправильная оценка", - сказал Крамаров. 

Когда Россия начала массово использовать Starlink

Военный эксперт обратил внимание, что активное использование Starlink российской армией началось относительно недавно.

"Российская армия получала ключевые терминалы и активно их имплементировала. Это касалось командования на оперативно-тактическом уровне - командных пунктов бригад и батальонов. С конца 2024 - начала 2025 года мы начали фиксировать, что россияне активно начали использовать Starlink".

До этого, по словам Крамарова, россияне пользовались другими, значительно менее эффективными системами.

"У них была другая система организации контроля, наблюдения и управления на линии боевого соприкосновения - с использованием собственных терминальных технологий", - сказал он.

"Белый список" Starlink: как узнать KIT-номер и UTID, чтобы пройти верификацию и пользоваться терминалом03.02.26, 21:20 • 3816 просмотров

Альтернативы есть, но они значительно слабее

Эксперт подчеркнул, что даже без Starlink российская армия не оставалась без связи.

"Конечно, это было медленно и не настолько эффективно, как с помощью Starlink. Но у них существовала отдельная военная спутниковая связь еще на начало 2022 года".

Именно поэтому, по его словам, отключение Starlink не означает полной остановки управления.

Какие проблемы возникают у россиян сейчас

В то же время Крамаров отметил, что одномоментное отключение большого количества терминалов создает для РФ трудности.

"Когда одномоментно отлетает большое количество терминалов, у них возникает целый ряд проблем. Прежде всего это касается работы беспилотников. У них могут быть вопросы по удержанию в режиме реального времени видео с различных типов БПЛА, осуществляющих контроль за зоной боевого соприкосновения", - говорит Крамаров. 

Также эксперт отметил, что пострадала связь и доставка оперативной информации, которую ранее было почти невозможно перехватить. 

Влияет ли это непосредственно на ситуацию на фронте

Эксперт отдельно подчеркнул, что на самой линии боевого соприкосновения эффект не является катастрофическим.

"Что касается непосредственно линии боевых порядков - нет, нельзя сказать, что там все остановится".

По его словам, определенные сложности возможны, но они ограничены во времени.

"Будут проблемы с некоторыми наступательными штурмовыми действиями, но здесь есть и погодные условия, и вопросы ротаций и перегруппировок. Запорожское и Покровское направления уже достигли определенных максимумов, и им сейчас нужно реорганизоваться", - сказал Крамаров.

У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ04.02.26, 23:02 • 12101 просмотр

России придется "откатиться" назад

Крамаров отметил, что в условиях перебоев со Starlink российское командование будет вынуждено вернуться к более старым моделям управления.

"Им придется откатиться к той системе организации управления войсками и обмена информацией, которая у них была до имплементации Starlink", - отметил он.

На что именно россияне больше всего завязывали Starlink

По словам эксперта, ключевыми направлениями использования системы были разведка и дроны.

"Прежде всего - это дроны, разведка и наличие шифрованной системы связи, которую сложно перехватить в режиме реального времени. Это не столько логистика, сколько контроль и разведка в режиме реального времени", - отметил он.

Наибольшая угроза - Starlink в дальнобойных БПЛА

Крамаров подчеркнул, что наиболее опасным для Украины было использование Starlink в беспилотниках, которые залетали глубоко в тыл.

"Не настолько критично было использование Starlink на линии фронта, как его применение в разведывательных и ударных БПЛА, которые залетали в глубину территории Украины. Именно для этого и была вся история с так называемыми "белыми Starlink" - чтобы не допустить таких залетов", - подчеркнул он.

Почему Starlink настолько эффективен

Эксперт отдельно остановился на технических преимуществах системы.

"Starlink - это очень высокоскоростной канал. Это скорость плюс стабильность работы. Именно это давало россиянам дополнительные возможности", - отметил военный.

Маск призвал пользователей в Украине зарегистрировать терминалы Starlink05.02.26, 10:33 • 2450 просмотров

Какова ситуация со Starlink в украинской армии 

Комментируя заявления российских z-каналов о якобы проблемах с обеих сторон, Крамаров отметил, что для Украины ситуация контролируемая.

"У нас есть единичные случаи, но они не являются критическими. Системы, которые были официально переданы и стояли на балансе подразделений, имели серийные номера и были корректно зарегистрированы. Проблемы возникали с отдельными системами, но они были оперативно решены", - пояснил военный.

Почему сравнивать Starlink с российскими системами некорректно

В заключение эксперт подчеркнул, что технологическая разница между Starlink и российскими спутниковыми системами - принципиальная.

"Абсолютно некорректно сравнивать. Российские системы - это медленная передача данных, уровень спутникового телефона. Ни о каком контроле в реальном времени речь не идет  Starlink - это скорость и стабильность, которых у российских систем просто нет", - сказал он.

Подытоживая, Андрей Крамаров подчеркнул, что перебои в работе Starlink создают для российской армии ощутимые трудности, прежде всего в сфере разведки, управления беспилотниками и передачи данных в режиме реального времени. В то же время, по его словам, речь не идет о критическом коллапсе системы управления войсками.

Эксперт отметил, что Россия вынуждена будет вернуться к менее эффективным, более медленным и технологически устаревшим способам связи и обмена информацией. Это усложнит координацию действий, снизит оперативность принятия решений и ограничит возможности применения БПЛА, особенно в глубине территории Украины.

Вместе с тем Крамаров подчеркнул, что несмотря на отсутствие "мгновенного обвала" фронта, ситуация объективно играет в пользу Украины. Потеря доступа к высокоскоростному и стабильному каналу передачи данных уменьшает технологические преимущества противника и снижает уровень угроз, связанных с разведывательно-ударными возможностями российских сил.

Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров05.02.26, 11:53 • 25041 просмотр

Напомним

Илон Маск подчеркнул важность регистрации терминалов Starlink в Украине. Это связано с верификацией терминалов для оборонных целей и противодействия их использованию россиянами.

Андрей Тимощенков

