"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії

Російські Z-пабліки повідомляють про масові відключення терміналів Starlink на фронті, які, за їхніми словами, нібито зачіпають обидві сторони конфлікту. У Міністерстві оборони України повідомили, що термінали Starlink, внесені до "білого списку", працюють, а термінали росіян заблоковано. Це призвело до проблем в управлінні військами противника та зупинки штурмових дій.

Офіцер резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров у коментарі для УНН пояснив, наскільки серйозною проблемою для російської армії є перебої у роботі системи Starlink, які саме елементи бойового управління були на неї зав’язані та чому не варто очікувати миттєвого колапсу російського фронту.

За його словами, у публічному просторі часто неправильно трактують саме поняття "критичності" у військовому контексті.

"Критично" - не означає миттєвий обвал управління

Експерт зазначив, що перебої зі Starlink не означають повного паралічу управління російськими військами.

"Тут потрібно розуміти, що ми трохи неправильно розуміємо, що таке критичність. У багатьох у голові це виглядає так, що у росіян завтра все просто посиплеться і будь-яке оперативно-тактичне управління стане неможливим. Це не так", - зазначив він.

За словами Крамарова, проблеми справді виникають, але вони не мають характеру тотального колапсу.

"Так, проблеми є, і проблеми великі. Але сказати, що російська армія повністю втратить управління - це неправильна оцінка", - сказав Крамаров.

Коли Росія почала масово використовувати Starlink

Військовий експерт звернув увагу, що активне використання Starlink російською армією почалося відносно нещодавно.

"російська армія отримувала ключові термінали і активно їх імплементувала. Це стосувалося командування на оперативно-тактичному рівні - командних пунктів бригад і батальйонів. З кінця 2024 - початку 2025 року ми почали фіксувати, що росіяни активно почали використовувати Starlink".

До цього, за словами Крамарова, росіяни користувалися іншими, значно менш ефективними системами.

"У них була інша система організації контролю, спостереження й управління на лінії бойового зіткнення - із використанням власних термінальних технологій", - сказав він.

Альтернативи є, але вони значно слабші

Альтернативи є, але вони значно слабші

Експерт наголосив, що навіть без Starlink російська армія не залишалася без зв’язку.

"Звичайно, це було повільно і не настільки ефективно, як за допомогою Starlink. Але в них існував окремий військовий супутниковий зв’язок ще на початок 2022 року".

Саме тому, за його словами, відключення Starlink не означає повної зупинки управління.

Які проблеми виникають у росіян зараз

Водночас Крамаров зауважив, що одномоментне відключення великої кількості терміналів створює для рф труднощі.

"Коли одномоментно відлітає велика кількість терміналів, у них виникає ціла низка проблем. Насамперед це стосується роботи безпілотників. У них можуть бути питання щодо утримання в режимі реального часу відео з різних типів БПЛА, які здійснюють контроль за зоною бойового зіткнення", - каже Крамаров.

Також експерт зазначив, що постраждав зв'язок і доставка оперативної інформації, яку раніше було майже неможливо перехопити.

Чи впливає це безпосередньо на ситуацію на фронті

Експерт окремо підкреслив, що на самій лінії бойового зіткнення ефект не є катастрофічним.

"Що стосується безпосередньо лінії бойових порядків - ні, не можна сказати, що там усе зупиниться".

За його словами, певні складнощі можливі, але вони обмежені в часі.

"Будуть проблеми з деякими наступальними штурмовими діями, але тут є і погодні умови, і питання ротацій та перегрупувань. Запорізький і Покровський напрямки вже досягли певних максимумів, і їм зараз потрібно реорганізуватися", - сказав Крамаров.

росії доведеться "відкотитися" назад

Крамаров зазначив, що в умовах перебоїв зі Starlink російське командування буде змушене повернутися до старіших моделей управління.

"Їм доведеться відкотитися до тієї системи організації управління військами та обміну інформацією, яка в них була до імплементації Starlink", - зазначив він.

На що саме росіяни найбільше зав’язували Starlink

За словами експерта, ключовими напрямками використання системи були розвідка і дрони.

"Перш за все - це дрони, розвідка і наявність шифрованої системи зв’язку, яку складно перехопити в режимі реального часу. Це не стільки логістика, скільки контроль і розвідка в режимі реального часу", - зазначив він.

Найбільша загроза - Starlink у далекобійних БПЛА

Крамаров наголосив, що найбільш небезпечним для України було використання Starlink у безпілотниках, які залітали глибоко в тил.

"Не настільки критично було використання Starlink на лінії фронту, як його застосування в розвідувальних і ударних БПЛА, які залітали в глибину території України. Саме для цього і була вся історія з так званими "білими Starlink" - щоб не допустити таких зальотів", - наголосив він.

Чому Starlink настільки ефективний

Експерт окремо зупинився на технічних перевагах системи.

"Starlink - це дуже високошвидкісний канал. Це швидкість плюс стабільність роботи. Саме це давало росіянам додаткові можливості", - зауважив військовий.

Яка ситуація зі Starlink в українській армії

Коментуючи заяви російських z-каналів про нібито проблеми з обох сторін, Крамаров зазначив, що для України ситуація контрольована.

"У нас є поодинокі випадки, але вони не є критичними. Системи, які були офіційно передані і стояли на балансі підрозділів, мали серійні номери і були коректно зареєстровані. Проблеми виникали з окремими системами, але вони були оперативно вирішені", - пояснив військовий.

Чому порівнювати Starlink із російськими системами некоректно

На завершення експерт наголосив, що технологічна різниця між Starlink і російськими супутниковими системами - принципова.

"Абсолютно некоректно порівнювати. російські системи - це повільна передача даних, рівень супутникового телефону. Ні про який контроль у реальному часі мова не йде Starlink - це швидкість і стабільність, яких у російських систем просто немає", - сказав він.

Підсумовуючи, Андрій Крамаров наголосив, що перебої у роботі Starlink створюють для російської армії відчутні труднощі, насамперед у сфері розвідки, управління безпілотниками та передачі даних у режимі реального часу. Водночас, за його словами, не йдеться про критичний колапс системи управління військами.

Експерт зазначив, що росія змушена буде повернутися до менш ефективних, повільніших і технологічно застарілих способів зв’язку та обміну інформацією. Це ускладнить координацію дій, знизить оперативність ухвалення рішень і обмежить можливості застосування БПЛА, особливо у глибині території України.

Разом з тим Крамаров підкреслив, що попри відсутність "миттєвого обвалу" фронту, ситуація об’єктивно грає на користь України. Втрата доступу до високошвидкісного та стабільного каналу передачі даних зменшує технологічні переваги противника і знижує рівень загроз, пов’язаних із розвідувально-ударними можливостями російських сил.

Ілон Маск наголосив на важливості реєстрації терміналів Starlink в Україні. Це пов'язано з верифікацією терміналів для оборонних цілей та протидії їх використанню росіянами.