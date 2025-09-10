Принц Гарри пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь детям из Украины и Сектора Газа

Британский принц Гарри объявил о пожертвовании в размере 500 тысяч долларов на поддержку детей, пострадавших от военных действий в Украине и Секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Отмечается, что средства будут направлены на проекты Всемирной организации здравоохранения, благотворительную организацию Save the Children и Центр исследования взрывных травм (CIS) при Имперском колледже Лондона.

Фонд Archewell Foundation, который принц основал вместе с женой Меган Маркл, выделит три гранта: $200 тысяч — для ВОЗ на медицинскую эвакуацию детей из Газы в Иорданию, $150 тысяч — Save the Children на постоянную гуманитарную помощь в Секторе Газа, и еще $150 тысяч — CIS на разработку протезов для детей, в частности, из Украины и Газы.

Ни одна организация не может решить эту проблему в одиночку. Для того, чтобы дети выжили и смогли восстановиться после взрывных ранений, необходимо сотрудничество правительств, науки, медицины, гуманитарных и правозащитных организаций