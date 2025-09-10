Принц Гаррі пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу дітям з України та Смуги Гази

$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 7352 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 18544 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 17144 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 20718 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 22956 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 52090 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 73635 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 58847 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 33985 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38140 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo10 вересня, 07:17 • 43184 перегляди
На Вінничині зарізали двох дітей – загинули учні 10 та 11 класу, підозрюваного затримали10 вересня, 07:52 • 12676 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 36874 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10 вересня, 10:25 • 37104 перегляди
Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єктPhoto11:41 • 19147 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 18524 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 52085 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 37010 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 73629 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 58841 перегляди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Литва
Державний кордон України
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів12:07 • 5300 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 75313 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 68976 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 65221 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 133700 перегляди
Financial Times
Дія (сервіс)
Шахед-136
Facebook
Instagram

Принц Гаррі пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу дітям з України та Смуги Гази

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Принц Гаррі пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу дітям, які постраждали від воєнних дій в Україні та Смузі Гази. Кошти спрямують на проекти ВООЗ, Save the Children та Центр дослідження вибухових травм.

Принц Гаррі пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу дітям з України та Смуги Гази

Британський принц Гаррі оголосив про пожертву у розмірі 500 тисяч доларів на підтримку дітей, які постраждали від воєнних дій в Україні та Смузі Гази. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що кошти спрямують на проєкти Всесвітньої організації охорони здоров’я, благодійну організацію Save the Children та Центр дослідження вибухових травм (CIS) при Імперському коледжі Лондона.

Фонд Archewell Foundation, який принц заснував разом із дружиною Меган Маркл, виділить три гранти: $200 тисяч — для ВООЗ на медичну евакуацію дітей із Гази до Йорданії, $150 тисяч — Save the Children на постійну гуманітарну допомогу у Смузі Гази, та ще $150 тисяч — CIS на розробку протезів для дітей, зокрема, з України та Гази.

Ні одна організація не може вирішити цю проблему самотужки. Для того, щоб діти вижили та змогли відновитися після вибухових поранень, необхідна співпраця урядів, науки, медицини, гуманітарних і правозахисних організацій

- заявив Гаррі під час візиту до Центру дослідження травм у Лондоні.

У CIS підкреслюють, що діти мають у сім разів вищий ризик загибелі від вибухових травм, ніж дорослі.

Ілон Маск виділить 1 млн доларів на мурали із портретами вбитої в США українки Ірини Заруцької10.09.25, 19:16 • 2368 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоНовини Світу
благодійність
Всесвітня організація охорони здоров'я
Reuters
Гаррі, герцог Сассекський
Йорданія
Сектор Газа
Україна