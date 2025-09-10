Принц Гаррі пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу дітям з України та Смуги Гази

Британський принц Гаррі оголосив про пожертву у розмірі 500 тисяч доларів на підтримку дітей, які постраждали від воєнних дій в Україні та Смузі Гази. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Зазначається, що кошти спрямують на проєкти Всесвітньої організації охорони здоров’я, благодійну організацію Save the Children та Центр дослідження вибухових травм (CIS) при Імперському коледжі Лондона.

Фонд Archewell Foundation, який принц заснував разом із дружиною Меган Маркл, виділить три гранти: $200 тисяч — для ВООЗ на медичну евакуацію дітей із Гази до Йорданії, $150 тисяч — Save the Children на постійну гуманітарну допомогу у Смузі Гази, та ще $150 тисяч — CIS на розробку протезів для дітей, зокрема, з України та Гази.

Ні одна організація не може вирішити цю проблему самотужки. Для того, щоб діти вижили та змогли відновитися після вибухових поранень, необхідна співпраця урядів, науки, медицини, гуманітарних і правозахисних організацій