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Приказал ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове: российскому генералу заочно сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 5847 просмотра

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СБУ и прокуратура собрали доказательства против генерал-полковника рф Евгения Никифорова относительно ракетного удара по драмтеатру. В результате атаки погибли 7 человек, включая ребенка, более 200 получили ранения.

В Украине заочно сообщили о подозрении российскому генералу, который приказал ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Служба безопасности и прокуратура собрали доказательства военных преступлений со стороны российского генерал-полковника Евгения Никифорова – командующего группировкой войск "Запад" Вооруженных сил рф.

19 августа 2023 года по его приказу оккупанты совершили ракетный удар по Черниговскому областному академическому музыкально-драматическому театру имени Тараса Шевченко.

Во время воздушной атаки враг применил крылатую ракету комплекса "Искандер-М", запуск которой осуществили с территории Курской области россии.

СБУ сообщила о подозрении российскому генералу за планирование "блицкрига" по захвату Харькова11 сент. 2024, 13:06 • 15093 просмотра

В результате вражеской атаки погибли семь местных жителей, среди них-шестилетний ребенок. Еще более 200 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Большое количество погибших и пострадавших связано с тем, что ракетный удар рашистов произошел в центральной части города.

Кроме того, при взрыве были повреждены многоквартирные дома, административные здания и автомобили граждан.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Никифорову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Приказал ударить ракетой Х-35 по музею Сковороды: российскому генералу сообщили о подозрении7 нояб. 2024, 15:18 • 18539 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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