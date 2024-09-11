СБУ сообщила о подозрении российскому генералу за планирование "блицкрига" по захвату Харькова

Служба безопасности Украины проинформировала, что заочно сообщила о подозрении российскому генералу, который планировал "блицкриг" по захвату Харькова, пишет УНН.

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Константина Степанищева - заместителя командующего 6-й общевойсковой армии Западного военного округа рф. Чиновник разработал и пытался реализовать операцию по захвату Харькова до конца февраля 2022 года. Следователи Службы безопасности заочно сообщили Степанищеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - сообщили в СБУ в соцсетях.

По данным СБУ, "в соответствии с планом Степанищева подчиненные ему подразделения сухопутных войск должны были за 5 дней окружить город и взять его "в кольцо". Для этого штурмовые группы войск рф должны были прикрывать российские истребители, а баллистические ракеты "Искандер" атаковать гражданскую инфраструктуру областного центра".

"Кроме того, во время боев группа спецназначения военной разведки рф (известного как гру) пыталась проникнуть в Харьков, чтобы захватить здание местной администрации и поднять там российский флаг", - сообщили в СБУ.

В случае захвата города Степанищев, по данным спецслужбы, "планировал отдать приказ подчиненным подразделениям взять под свой контроль все административные и стратегические объекты города и начать полный комплекс изоляционных и фильтрационных мероприятий в отношении харьковчан".

Однако, "блицкриг" российского генерала провалился благодаря действиям Сил обороны Украины.

"По имеющейся информации, Степанищев с 2014 года участвовал в боевых действиях против украинских войск в Луганской области. Тогда он командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой вооруженных сил рф. Впоследствии ему присвоили генеральское звание, дали новую должность, звезду "героя россии", а также приказ на подготовку к полномасштабному вторжению в Украину", - рассказали в СБУ.

"Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать военного преступника страны-агрессора", - отметили в спецслужбе.

Командувачу впс рф повідомили про підозру в організації удару по "Охматдиту"