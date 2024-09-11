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СБУ повідомила про підозру російському генералу за планування "бліцкригу" із захоплення Харкова

СБУ повідомила про підозру російському генералу за планування "бліцкригу" із захоплення Харкова

Київ • УНН

 • 15281 перегляди

СБУ заочно повідомила про підозру генералу рф костянтину степаніщеву за планування "бліцкригу" із захоплення Харкова. План передбачав оточення міста, атаки на цивільну інфраструктуру та встановлення контролю.

Служба безпеки України поінформувала, що заочно повідомила про підозру російському генералу, який планував "бліцкриг" із захоплення Харкова, пише УНН.

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Костянтина Степаніщева – заступника командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу рф. Посадовець розробив та намагався реалізувати операцію щодо захоплення Харкова до кінця лютого 2022 року. Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Степаніщеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)

- повідомили у СБУ у соцмережах.

За даними СБУ, "відповідно до плану Степаніщева підпорядковані йому підрозділи сухопутних військ мали за 5 днів оточити місто і взяти його "у кільце". Для цього штурмові групи військ рф мали прикривати російські винищувачі, а балістичні ракети "Іскандер" атакувати цивільну інфраструктуру обласного центру".

"Крім того, під час боїв група спецпризначення воєнної розвідки рф (відомого як гру) намагалася проникнути до Харкова, щоб захопити будівлю місцевої адміністрації та підняти там російський прапор", - повідомили у СБУ.

У разі захоплення міста Степаніщев, за даними спецслужби, "планував віддати наказ підпорядкованим підрозділам взяти під свій контроль усі адміністративні та стратегічні об'єкти міста і розпочати повний комплекс ізоляційних і фільтраційних заходів стосовно харків'ян".

Однак, "бліцкриг" російського генерала провалився завдяки діям Сил оборони України.

"За наявною інформацією, Степаніщев з 2014 року брав участь у бойових діях проти українських військ на Луганщині. Тоді він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою збройних сил рф. Згодом йому присвоїли генеральське звання, дали нову посаду, зірку "героя росії", а також наказ на підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну", - розповіли у СБУ.

"Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця країни-агресора", - наголосили у спецслужбі.

Командувачу впс рф повідомили про підозру в організації удару по "Охматдиту"10.09.24, 13:47 • 21054 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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