Приказал ударить ракетой Х-35 по музею Сковороды: российскому генералу сообщили о подозрении
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении генерал-майору РФ Денису Кульшу за приказ авиаудара по музею Сковороды на Харьковщине. В результате атаки ракетой Х-35 здание было разрушено, а охранник получил тяжелые ранения.
российскому генералу, который приказал ударить ракетой Х-35 по музею Сковороды на Харьковщине, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Правоохранители собрали доказательную базу на российского генерал-майора Дениса Кульша - командира авиационной дивизии военно-воздушных сил рф.
По материалам дела, 6 мая 2022 года по его приказу оккупанты совершили авиаудар по Национальному музею Григория Сковороды на Харьковщине.
Для огневого поражения рашисты подняли в воздух истребитель Су-35С, который выпустил по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35.
Приказал ударить по музею Григория Сковороды на Харьковщине: российский полковник получил подозрение4 июля 2024, 11:19 • 29540 просмотров
Тогда в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил охранник музея, а само здание было фактически разрушено.
Сейчас Кульш и его подчиненные продолжают совершать военные преступления в Украине и регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Харьковщины.
Из-за российских обстрелов есть многочисленные жертвы и раненые жители региона, среди которых и несовершеннолетние дети.
Добавим
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кульшу о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, отданные приказа о совершении таких действий, совершенного по предварительному сговору группой лиц).
Напомним
В июле этого года СБУ и ОГП заочно объявили подозрение его подчиненному - российскому полковнику Ивану Панченко, который непосредственно командовал ракетным ударом по музею Сковороды.