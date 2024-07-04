СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику Ивану Панченко, который в частности, отдал приказ ударить по Национальному музею Григория Сковороды на Харьковщине в мае 2022 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного преступника из РФ, который причастен к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины. Речь идет о полковнике Иване Панченко - командире 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа вооруженных сил России - говорится в сообщении СБУ.

По данным СБУ, Панченко с начала полномасштабной войны участвует в организации и проведении воздушных атак на гражданские объекты Украины. Сами он в начале мая 2022 года отдал приказ на осуществление авиаудара по Национальному музею Григория Сковороды на Харьковщине.

россияне ударили по мемориальному комплексу турбореактивной противокорабельной ракетой типа Х-35 с истребителя Су-35С. Тогда значительные повреждения получило здание музея, а его работник был тяжело ранен.

Как указали в СБУ, российский полковник продолжает командовать авиационными ударами по различным регионам Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Панченко о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, отданные приказа о совершении таких действий, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать российского военного преступника, добавили в СБУ.

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