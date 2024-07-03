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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-мэру Волчанска, который сбежал в РФ, сообщено о подозрении в госизмене

Экс-мэру Волчанска, который сбежал в РФ, сообщено о подозрении в госизмене

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 12:30  •  13651 просмотра

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Бывшему мэру Волчанска, который сбежал в Россию, сообщено о подозрении в государственной измене, коллаборационизме и признании легитимности временной оккупации части территории Украины, за совершенные преступления ему грозит пожизненное заключение.

Правоохранители сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности экс-мэру Волчанска, ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении 67-летнему уже бывшему Волчанскому городскому голове по трем статьям: государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), коллаборационная деятельность (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины) и признание правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенного должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в ноябре 2020 года фигурант был избран Волчанским городским головой. По данным следствия, во время захвата города российскими военными он добровольно занял должность "начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

На псевдопосаде подозреваемый руководил городом под эгидой РФ и решал вопросы так называемой "социальной защиты населения", в том числе трудовых отношений, трудоустройства населения, выплаты заработных плат, пенсий и тому подобное.

В дальнейшем он, сбежав в Белгородскую область рф, даже успел дать интервью вражеским медиа. Предатель поблагодарил россию за то, "что его приняли как родного". Он добавил: "Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе рф". Кроме того, не остался подозреваемый и в стороне от кремлевской пропаганды, добавляя тезисы об "одном братском народе и просветлении в головах украинцев".

В прокуратуре также отмечают, что фигурант неоднократно менял свои взгляды. Так, 4 марта 2022 года он рассказывал о том, что не поддерживает рф: "Когда зашли, отобрали флаг из кабинета и сняли с горсовета. Но сердце же у меня не вырвали и совесть не забрали. Мы были и остаемся проукраинскими".

Сейчас подозреваемый находится в розыске. За совершенные преступления ему грозит пожизненное заключение.

Агентка фсб, которая корректировала вражеский огонь по Черкасской области и пыталась устроиться в ОВА, получила пожизненное заключение3 июля 2024, 10:08 • 13801 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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