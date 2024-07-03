Киев • УНН
Агента ФСБ, который корректировал вражеские ракетные удары и пытался устроиться на работу в коммунальное предприятие в Черкассах для сбора разведывательной информации, приговорили к пожизненному заключению за государственную измену и оправдание российской агрессии.
Суд назначил максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы, агенту фсб, которая действовала в Черкасской области. Она корректировала ракетные удары армии рф и пыталась устроиться в коммунальное предприятие Черкасской ОВА. Об этом в среду сообщили в СБУ, передает УНН.
"Злоумышленница корректировала ракетные удары рф по территории региона. Среди основных целей агрессора были объекты военной инфраструктуры Сил обороны", - говорится в сообщении СБУ.
По данным СБУ, для выполнения вражеского задания агентка рф выезжала на местность, проводила разведку и через анонимный чат передавала оккупантам координаты и детальное описание объектов.
Кроме этого, как сообщается, женщина пыталась устроиться в коммунальное предприятие Черкасской областной военной администрации.
"В случае зачисления на должность она надеялась получить разведданные о функционировании критической инфраструктуры региона", - указали в СБУ.
Однако, правоохранители задержали ее на начальном этапе работы на спецслужбу рф.
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Кроме максимального срока наказания в виде пожизненного лишения свободы, суд назначил конфисковать все имущество предательницы.