Суд назначил максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы, агенту фсб, которая действовала в Черкасской области. Она корректировала ракетные удары армии рф и пыталась устроиться в коммунальное предприятие Черкасской ОВА. Об этом в среду сообщили в СБУ, передает УНН.

"Злоумышленница корректировала ракетные удары рф по территории региона. Среди основных целей агрессора были объекты военной инфраструктуры Сил обороны", - говорится в сообщении СБУ.

По данным СБУ, для выполнения вражеского задания агентка рф выезжала на местность, проводила разведку и через анонимный чат передавала оккупантам координаты и детальное описание объектов.

Кроме этого, как сообщается, женщина пыталась устроиться в коммунальное предприятие Черкасской областной военной администрации.

"В случае зачисления на должность она надеялась получить разведданные о функционировании критической инфраструктуры региона", - указали в СБУ.

Однако, правоохранители задержали ее на начальном этапе работы на спецслужбу рф.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).



Кроме максимального срока наказания в виде пожизненного лишения свободы, суд назначил конфисковать все имущество предательницы.