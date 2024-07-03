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«Калібр» (сімейство ракет)

Агентка фсб, яка коригувала удари рф по Черкащині і намагалася влаштуватися до ОВА, отримала довічне ув'язнення

Київ • УНН

 • 20794 перегляди

Агента ФСБ, який коригував ворожі ракетні удари і намагався влаштуватися на роботу в комунальне підприємство в Черкасах для збору розвідувальної інформації, засудили до довічного ув'язнення за державну зраду і виправдання російської агресії.

Агентка фсб, яка коригувала удари рф по Черкащині і намагалася влаштуватися до ОВА, отримала довічне ув'язнення

Суд призначив максимальний  термін покарання у виді довічного позбавлення волі,  агентці  фсб, яка діяла на Черкащині. Вона коригувала ракетні удари армії рф та намагалася влаштуватися до комунального підприємства Черкаської ОВА. Про це у середу повідомили в СБУ, передає УНН

"Зловмисниця коригувала ракетні удари рф по території регіону. Серед основних цілей агресора були об’єкти військової інфраструктури Сил оборони", - йдеться у повідомленні СБУ. 

За даними СБУ,  для виконання ворожого завдання агентка рф виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала окупантам координати і детальний опис об’єктів.

Крім цього, як повідомляється, жінка намагалася влаштуватися до комунального підприємства Черкаської обласної військової адміністрації.

"У разі зарахування на посаду вона сподівалася отримати розвіддані про функціонування критичної інфраструктури регіону", - вказали в СБУ. 

Однак, правоохоронці  затримали її на початковому етапі роботи на спецслужбу рф.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  •  ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Окрім максимального терміну покарання у виді довічного позбавлення волі, суд призначив конфіскувати все майно зрадниці.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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