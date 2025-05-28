Пригород Харькова подвергся ночью массированной атаке рф: прокуратура показала последствия

Пригород Харькова подвергся ночной массированной атаке российских войск, один человек погиб, семь пострадали, среди них ребенок, сообщили в среду в Telegram в Офисе Генерального прокурора, показав последствия вражеской атаки на два района региона, пишет УНН.

Детали

Как указано в сообщении, с 00:30 до 01:00 28 мая не менее девяти российских ударных беспилотников атаковали частное предприятие в селе Васищево Харьковского района. В результате обстрела произошел масштабный пожар, уничтожены складские здания, транспорт и производственные помещения.

Ранения получили трое охранников предприятия. Среди пострадавших также – четырехлетняя девочка, которая находилась неподалеку от эпицентра взрывов. У нее острый шок.

Около 01:20 вражеские БПЛА, как отмечается, также атаковали поселок Эсхар Чугуевского района. Попадания зафиксированы по жилой застройке и местному кафе. 85-летний мужчина получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Еще трое местных жителей травмированы.

Удары рф по Харьковской области: один погибший и девять раненых, среди них ребенок

Открыто уголовное производство по статье 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним

Харьковская область остается одной из главных мишеней для ударов со стороны рф.

Регион систематически подвергается атакам дронов и ракет, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры.