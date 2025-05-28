Передмістя Харкова зазнало вночі масованої атаки рф: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Харківщину дронами, внаслідок чого одна людина загинула, семеро поранені, серед них дитина. Під ударом опинилися Васищеве та Есхар.
Передмістя Харкова зазнало нічної масованої атаки російських військ, одна людина загинула, сім постраждали, серед них дитина, повідомили у середу у Telegram в Офісі Генерального прокурора, показавши наслідки ворожої атаки на два райони регіону, пише УНН.
Деталі
Як зазначено в повідомленні, з 00:30 до 01:00 28 травня щонайменше дев'ять російських ударних безпілотників атакували приватне підприємство в селі Васищеве Харківського району. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, знищено складські будівлі, транспорт і виробничі приміщення.
Поранення отримали троє охоронців підприємства. Серед постраждалих також – чотирирічна дівчинка, яка перебувала неподалік епіцентру вибухів. У неї гострий шок.
Близько 01:20 ворожі БпЛА, як зазначається, також атакували селище Есхар Чугуївського району. Влучання зафіксовані по житловій забудові та місцевому кафе. 85-річний чоловік отримав важкі поранення і помер у лікарні. Ще троє місцевих жителів травмовані.
Удари рф по Харківщині: один загиблий та дев'ятеро поранених, серед них дитина28.05.25, 09:06 • 2550 переглядiв
Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.
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Харківська область залишається однією з головних мішеней для ударів з боку рф.
Регіон систематично піддається атакам дронів і ракет, у тому числі по об’єктах цивільної інфраструктури.