Президент объяснил, когда прибегнет к мобилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Указ Президента о военном положении пока не предусматривает полной или частичной мобилизации. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время обращения относительно военного положения в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Подчеркиваю. В указе я не предвижу никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан ... Так же. Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации. Эта возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации. Военное положение не означает объявление войны", - сказал Президент.
Он не означает отказ Украины от политико-дипломатического урегулирования на Востоке, добавил он.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захваченных в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.