Президент пояснив, коли вдасться до мобілізації

"Наголошую. В указі я не передбачаю жодних заходів, пов’язаних з обмеженням прав і свобод громадян… Так само. Не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації. Ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія вдасться до подальшої ескалації. Воєнний стан не означає оголошення війни", - сказав Президент.



Він не означає відмову України від політико-дипломатичного врегулювання на Сході, додав він.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.