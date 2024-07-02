Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев во вторник с первым визитом в Украину с начала полномасштабной войны, чтобы провести переговоры с Президентом Владимиром Зеленским об установлении мира и двусторонних отношениях.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник прибыл в Киев с первым визитом в Украину с начала полномасштабной войны, сообщил руководитель его пресс-службы Берталан Хаваши, пишет УНН со ссылкой на венгерское издание HVG.
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"Во вторник утром премьер-министр Венгрии, которая поочередно председательствует в Совете ЕС, Виктор Орбан прибыл в Киев, где проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - заявил руководитель пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши.
Он добавил, что важнейшей темой встречи является "возможность создания мира", но два лидера также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений.
Орбан посетит Киев 2 июля во время председательства в ЕС - FT2 июля 2024, 01:07 • 18436 просмотров