Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Києва - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва у вівторок з першим візитом в Україну з початку повномасштабної війни, щоб провести переговори з Президентом Володимиром Зеленським про встановлення миру та двосторонні відносини.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок прибув до Києва з першим візитом в Україну з початку повномасштабної війни, повідомив керівник його пресслужби Берталан Хаваші, пише УНН з посиланням на угорське видання HVG.
Деталі
"У вівторок вранці прем'єр-міністр Угорщини, яка почергово головує в Раді ЄС, Віктор Орбан прибув до Києва, де проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським", - заявив керівник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші.
Він додав, що найважливішою темою зустрічі є "можливість створення миру", але два лідери також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин.
Орбан відвідає Київ 2 липня під час головування в ЄС - FT02.07.24, 04:07 • 20714 переглядiв