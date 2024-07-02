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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Києва - ЗМІ

Київ • УНН

 • 79367 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва у вівторок з першим візитом в Україну з початку повномасштабної війни, щоб провести переговори з Президентом Володимиром Зеленським про встановлення миру та двосторонні відносини.

Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Києва - ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок прибув до Києва з першим візитом в Україну з початку повномасштабної війни, повідомив керівник його пресслужби Берталан Хаваші, пише УНН з посиланням на угорське видання HVG.

Деталі

"У вівторок вранці прем'єр-міністр Угорщини, яка почергово головує в Раді ЄС, Віктор Орбан прибув до Києва, де проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським", - заявив керівник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші.

Він додав, що найважливішою темою зустрічі є "можливість створення миру", але два лідери також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин.

Орбан відвідає Київ 2 липня під час головування в ЄС - FT02.07.24, 04:07 • 20714 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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