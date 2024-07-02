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Орбан відвідає Київ 2 липня під час головування в ЄС - FT

Київ • УНН

 • 20714 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може відвідати Київ 2 липня, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Financial Times.

Орбан відвідає Київ 2 липня під час головування в ЄС - FT

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела. Це перший візит угорського прем'єра до України після початку бойових дій у лютому 2022 року, передає УНН.

Деталі

Віктор Орбан у Києві зустрінеться також і з іншими високопосадовцями, стверджує джерело FT. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк відмовився коментувати інформацію про візит прем'єра. При цьому інше джерело видання підтвердило її.

"Орбан буде тут завтра, якщо в останню хвилину не відбудеться жодних змін", - сказав він.

FT зазначає, що приїзд Віктора Орбана відбудеться наступного дня після переходу до Угорщини головування у Раді Євросоюзу. З 2022 року Україну відвідали усі лідери ЄС. За словами джерел видання, візит було погоджено після переговорів на саміті у Брюсселі щодо угорців, які живуть на заході України в Закарпатській області. Влада Угорщини стверджує, що в Україні проживає 150 тис. угорців.

Віктор Орбан та інші високопосадовці угорських чиновників неодноразово заявляли про претензії у зв'язку з правами закарпатських угорців в Україні. Видання зазначає, що Віктор Орбан може використати це питання для сприяння просуванню російського погляду на український конфлікт.

Доповнення

Перед самітом ЄС (27-28 червня) Віктор Орбан здійснив турне до Берліна, Парижа та Риму. Візити були здійснені з метою показати керівництву європейських країн своє бачення світового порядку денного у першій половині 2024 року як голову в Раді ЄС. З 1 липня головування перейшло від Бельгії до Угорщини.

Орбан зустрінеться з Макроном у Парижі: серед тем обговорення - підтримка України26.06.24, 09:39 • 29574 перегляди

Лілія Подоляк

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