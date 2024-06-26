Орбан зустрінеться з Макроном у Парижі: серед тем обговорення - підтримка України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом Франції Макроном у Парижі напередодні головування Угорщини в ЄС на тлі напруженості навколо підтримки України та міграційної політики.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі напередодні головування Угорщини в ЄС, сторони збираються обговорити у тому числі підтримку України, з посиланням на джерела повідомляє Europe 1, пише УНН.
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За інформацією Europe 1, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана буде прийнято в середу на робочому обіді президентом Франції Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці, перш ніж Європейська рада призначить наступних лідерів ЄС в четвер і п'ятницю. Угорщина має прийняти на себе головування в ЄС з 1 липня - з "трампістським" формулюванням "Зробимо Європу знову великою". Віктор Орбан приїжджає до Парижа, щоб представити основні теми свого головування.
"Можливість підготуватися до Європейської ради та майбутнього ротаційного головування Угорщини", - підкреслюють в оточенні Макрона. Президент Франції, як вказано, "має обговорити підтримку України та європейської оборонної промисловості на тлі напруженості між канцеляріями Угорщини та України".
Це також дуже політичний візит у контексті позачергових парламентських виборів. Минулої п'ятниці у Берліні Віктор Орбан розкритикував міграційну політику Німеччини, засуджуючи шкоду масової імміграції. За інформацією Europe 1, Марін Ле Пен не планувала зустрічатися із прем'єр-міністром Угорщини.
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