Орбан встретится с Макроном в Париже: среди тем обсуждения - поддержка Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже накануне председательства Венгрии в ЕС, стороны собираются обсудить в том числе поддержку Украины, со ссылкой на источники сообщает Europe 1, пишет УНН.

Детали

По информации Europe 1, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет принят в среду на рабочем обеде президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, прежде чем Европейский совет назначит следующих лидеров ЕС в четверг и пятницу. Венгрия должна принять на себя председательство в ЕС с 1 июля - с "трампистской" формулировкой "сделаем Европу снова великой". Виктор Орбан приезжает в Париж, чтобы представить основные темы своего председательства.

"Возможность подготовиться к Европейскому совету и будущему ротационному председательству Венгрии", - подчеркивают в окружении Макрона. Президент Франции, как указано,"должен обсудить поддержку Украины и европейской оборонной промышленности на фоне напряженности между канцеляриями Венгрии и Украины".

Это также очень политический визит в контексте внеочередных парламентских выборов. В минувшую пятницу в Берлине Виктор Орбан раскритиковал миграционную политику Германии, осуждая вред массовой иммиграции. По информации Europe 1, Марин Ле Пен не планировала встречаться с премьер-министром Венгрии.

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