Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Это первый визит венгерского премьера в Украину после начала боевых действий в феврале 2022 года, передает УНН.

Детали

Виктор Орбан в Киеве встретится также и с другими высокопоставленными чиновниками, утверждает источник FT. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отказался комментировать информацию о визите премьера. При этом другой источник издания подтвердил ее.

"Орбан будет здесь завтра, если в последнюю минуту не произойдет никаких изменений", - сказал он.

FT отмечает, что приезд Виктора Орбана состоится на следующий день после перехода к Венгрии председательства в Совете Евросоюза. С 2022 года Украину посетили все лидеры ЕС. По словам источников издания, визит был согласован после переговоров на саммите в Брюсселе по венграм, которые живут на западе Украины в Закарпатской области. Власти Венгрии утверждают, что в Украине проживает 150 тыс. венгров.

Виктор Орбан и другие высокопоставленные венгерские чиновники неоднократно заявляли о претензиях в связи с правами закарпатских венгров в Украине. Издание отмечает, что Виктор Орбан может использовать этот вопрос для содействия продвижению российского взгляда на украинский конфликт.

Дополнение

Перед саммитом ЕС (27-28 июня) Виктор Орбан совершил турне в Берлин, Париж и Рим. Визиты были осуществлены с целью показать руководству европейских стран свое видение мировой повестки дня в первой половине 2024 года в качестве председателя в Совете ЕС. С 1 июля председательство перешло от Бельгии к Венгрии.

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