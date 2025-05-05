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Премьер Румынии подаст в отставку после победы ультраправых - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2466 просмотра

Марчел Чолаку, вероятно, уйдет в отставку после второго тура выборов. Это произошло после того, как националист Симион набрал более 40% голосов в первом туре.

Премьер Румынии подаст в отставку после победы ультраправых - Bloomberg

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку намерен подать в отставку после того, как лидер ультраправой оппозиции страны Джордж Симион одержал убедительную победу в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Чолаку, который возглавляет правящую партию Социал-демократов, готов уйти в отставку после второго тура выборов, которые состоятся 18 мая, сообщил источник на условиях анонимности.

Встреча правящей коалиции запланирована на понедельник в Бухаресте.

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Это решение было принято через день после того, как Джордж Симион, националист, который поддерживает президента США Дональда Трампа, набрал более 40% голосов в первом туре президентских выборов.

Во второй тур также вышел либеральный политик, мэр Бухареста Никушор Дан. Бывший лидер Либеральной партии Крин Антонеску , которого поддерживала нынешняя правящая коалиция, занял третье место и не попадает во второй тур.

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Напомним

В президентских выборах в Румынии победу в первом туре с убедительным результатом в 40,96% одержал кандидат Джордж Симион, который выступает за прекращение помощи Украине, а также пообещал назначить пророссийского политика Келина Джорджеску премьер-министром.

Лилия Набока

Лилия Набока

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